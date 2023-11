Te caerás para atrás al saber todo lo que dijo un examigo de Will Smith sobre la sexualidad del actor (+Video)

En las últimas semanas, el actor estadounidense Will Smith ha tenido que ver cómo le han sacado los ‘trapitos al sol’, luego de que su esposa Jada Pinkett publicara ‘Worthy’, sus nuevas memorias en las que reveló que había estado separada en secreto del padre de sus hijos desde el año 2016. Otros detalles de su matrimonio y los graves problemas que tuvieron que enfrentar, como la adicción a las drogas y las infidelidades, durante sus 20 años de matrimonio, fue la razón que los llevó a dejar de luchar hace siete años, aunque todavía no han firmado el divorcio.

Pero, al parecer Pinkett no es la única que quiere hablar sobre la vida personal de Smith, y es que su exasistente Hermano Bilaal, quien además fue amigo del protagonista de ‘Men in Black’, se encuentra haciendo promoción de su nuevo libro ‘Will Smith Demonic Circle Book (Libro del Círculo Demoníaco de Will Smith)’, y en una reciente entrevista con Tasha K, Bilaal destapó la olla sobre la vida sexual de su examigo y lo que ocasionaron diferencias en la cama entre Will y Jada.

El hombre comentó que la actriz de Matrix no se sentía satisfecha con su esposo, pues según estaba acostumbrada al tamaño de “una pierna de bebé”, y el estadounidense lo tenía “como un dedo meñique”. Entre tanto, insinuó que, el de ‘Bad Boys’ estuvo manteniendo relaciones sexuales con el también actor, Duane Martin. “Abro la puerta del camerino de Duane y es entonces cuando veo a Duane teniendo sexo con Will (…) Era un sofá, Will estaba inclinado sobre el sofá y Duane estaba de pie. Matarlo. Asesinato. Fue un asesinato allí”, dijo.

Hasta el momento ni Will ni Duana mantienen el silencio luego de estas reveladoras declaraciones del hermano Bilaal, pero, cabe recordar que, no es la primera vez que salen a la luz este tipo de afirmaciones, pues desde hace varios años se ha comentado que ambos actores estuvieron involucrados y no precisamente como una relación amistosa.

En el año 2016, Duane Martin y su esposa se declararon en quiebra y se comentó que Smith y su mujer Jada, les otorgaron dos millones de dólares para ayudarlos, un hecho que fue aplaudido por muchos. Investigaciones posteriores, habrían dado con la venta de una casa por un valor de dos millones de dólares (muchísimo menos de su valor verdadero) y la sociedad que la compró pertenecería a la familia Smith.

De acuerdo a informaciones difundidas por los medios de comunicación, esto habría sido una maniobra financiera para realmente pagar el silencio de Martin, quien fue señalado varias veces como el supuesto amante de Will, rumores que nacieron tras ser vistos irse de vacaciones juntos sin sus esposas.