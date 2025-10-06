México y España en esta selecta lista de WhatsApp

Suscríbete a nuestros canales

La aplicación WhatsApp comenzó como una alternativa a los SMS y ahora es un servicio de mensajería gratuito que cuenta con más de 3.000 millones de usuarios según el último reporte de marzo en 180 países. Recordemos que la app está bajo el paragua de Meta, que también administra Facebook e Instagram.

Asimismo, Según datos de eMarketer, India tiene más usuarios de WhatsApp que cualquier otro país, con 532,2 millones de usuarios activos mensuales en julio de 2022. Mientras que los usuarios de México y España, se posicionan en el top diez del ranking.

Según eMarketer, México es la quinta potencia del planeta con 65 millones de usuarios WhatsApp, mientras que España se ubica en la décima plaza con 32,6 millones de clientes.

Función que no conocías WhatsApp

WhatsApp en la actualización del último trimestre incorporó la función de escáner de cualquier documento dentro de la propia aplicación. El proceso para usar la herramienta es sumamente sencillo:

Abre el chat de WhatsApp al que quieras enviar el documento en cuestión.

Pulsa el botón + que aparece al lado del cuadro de texto.

Selecciona Documento.

Elige la opción Escanear documento.

Una vez hagas esto, se abrirá la cámara y podrás escanear el documento. Y aquí hay dos formas de hacerlo. Con la opción Automático habilitada (lo verás en la esquina superior derecha), el sistema detectará el documento y tomará la foto automáticamente, añadiendo los oportunos recortes y encuadre. Y la opción Manual debes ajustar con unas guías en pantalla que te permitirán marcar cuáles son las esquinas del documento.

Qué es WhatsApp

Diseñada en un principio para teléfonos móviles, hace unos años presentó dos versiones muy similares, para que el servicio también funcione en la PC. Esto resulta de gran utilidad ya que no hay necesidad de consultar más de un dispositivo para enviar o recibir mensajes, documentos o fotos.

La capacidad de WhatsApp de enviar distintos contenidos, además de audios, la hacen competitiva, incluso, con los propios móviles. Por otra parte, la posibilidad de armar grupos, ya sea de trabajo o de interés comunes, la convierten en una especie de red social.