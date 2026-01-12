NFL: Pittsburgh recibe a Houston en un choque de postemporada

Suscríbete a nuestros canales

La postemporada de la NFL nos regala un enfrentamiento electrizante en el Acrisure Stadium, un recinto conocido por sus condiciones climáticas desafiantes que ponen a prueba a los pateadores y especialistas. Los Pittsburgh Steelers reciben a los inspirados Houston Texans en un duelo donde la localía histórica se enfrenta a la consistencia actual.

Pittsburgh Steelers: La mística de Mike Tomlin en casa

Los Steelers cerraron su campaña regular con un balance positivo de 10-7. Bajo la experimentada dirección de Mike Tomlin, Pittsburgh ha demostrado ser un equipo resiliente, especialmente ante su afición. En sus últimos diez compromisos, han logrado seis victorias, manteniendo un promedio de 22.2 puntos anotados.

Un dato clave para el análisis es su capacidad ofensiva en casa: los "Acereros" han superado la barrera de los 19.5 puntos en seis de sus últimos siete partidos en Pittsburgh. Históricamente, el equipo domina el registro frente a Houston con 5 victorias totales en los últimos 25 años, 3 de ellas conseguidas en este estadio.

Houston Texans: Solidez y racha ganadora

Por su parte, los Texans llegan con una de las mejores cartas de presentación de la liga tras registrar 12 victorias y 5 derrotas. El equipo de Houston destaca por su equilibrio; promedian 23.76 puntos a favor y una de las defensas más sólidas que permite apenas 17.35 puntos por encuentro.

La tendencia de Houston es ganar partidos cerrados: siete de sus últimas nueve victorias se decidieron por una diferencia de ocho puntos o menos. Además, llegan con el impulso de haber vencido a los Steelers por 20-12 en su enfrentamiento más reciente, demostrando que saben cómo neutralizar el sistema de Pittsburgh.

Análisis de pronóstico y estadísticas presentado por MeridianoBet

El historial de enfrentamientos directos muestra que Pittsburgh anota un promedio de 22.38 puntos frente a los Texans, mientras que los visitantes suelen marcar 18.13 puntos en estos duelos.

Tendencia del marcador : Ambos equipos tienen ofensivas capaces de mover las cadenas con regularidad. Houston ha mejorado su promedio a 25.1 puntos en sus últimos diez juegos, mientras que Pittsburgh promedia 23.35 en la temporada.

Pronóstico sugerido: Dadas las estadísticas ofensivas de ambos conjuntos, la opción de Total puntos Más de (37.5) -cuota: -120- se perfila como una elección fundamentada. La combinación de la potencia de Houston y la tendencia anotadora de Pittsburgh en casa hace que esta cifra sea altamente alcanzable.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González