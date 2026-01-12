Duelo en el Este: Los Celtics ponen a prueba la mejoría de los Pacers en Indiana

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de la NBA del 12 de enero nos regala un emocionante duelo en la Conferencia Este. Los Boston Celtics, uno de los contendientes más sólidos al título, visitan a unos Indiana Pacers que, pese a su posición en la tabla, llegan con un impulso renovado que promete convertir este encuentro en un festival de puntos.

Indiana Pacers: Resiliencia y puntería en casa

Aunque los Pacers han tenido una temporada complicada, situándose en la parte baja de la Conferencia Este con un 20.5% de victorias, el equipo atraviesa su mejor momento reciente. Llegan tras dos victorias consecutivas ante Charlotte y Miami, destacando una notable mejoría en su efectividad desde el perímetro; ante el Heat, registraron un impresionante 42.5% en triples.

El factor cancha es vital para Indiana. Si bien su defensa concede un promedio de 119 puntos por partido, su capacidad para generar tiros de alta calidad de forma sistemática pondrá a prueba a la rotación de Boston.

Boston Celtics: El poder del perímetro

Los Celtics de Joe Mazzulla se mantienen en la élite con un 63.2% de victorias. Tras superar recientemente a Toronto (125-117), el equipo verde busca consolidar su racha ganadora. Su mayor fortaleza reside en el tiro de larga distancia, siendo uno de los equipos que más lanza desde el perímetro con un acierto del 37.1%.

La disciplina es clave para los visitantes, quienes rara vez pierden el balón, permitiéndoles ejecutar posesiones largas y bien pensadas. Con figuras como Jaylen Brown en plenitud, Boston llega con la etiqueta de favorito para imponer su ritmo en la carretera.

H2H y tendencias clave

El análisis estadístico de sus últimos 77 enfrentamientos revela datos fundamentales para los aficionados:

Dominio visitante : Boston ha ganado 47 de los 77 duelos previos.

Tendencia de puntos : En 12 de los últimos 14 partidos entre ambos se han superado los 218.5 puntos totales.

Primer Cuarto: Indiana suele tener dificultades iniciales ante este rival, habiendo perdido el primer cuarto en 12 de sus últimos 14 juegos en casa contra los Celtics.

Pronóstico de MeridianoBet

Dada la vulnerabilidad defensiva de Indiana y la explosividad ofensiva de Boston (que promedia 128.6 puntos en sus últimos 10 juegos fuera de casa), todo apunta a un marcador elevado.

Elección de la redacción: Total de puntos Más de (225.5) con una cuota de -113. La combinación del juego rápido de los Pacers y la precisión exterior de los Celtics sugiere un partido de alta anotación.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González