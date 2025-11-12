Ellas son las famosas damas de honor en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce inició y las expectativas crecen para conocer más detalles de su unión. Una información publicada por Page Six reveló quienes son las famosas que la cantante eligió como damas de honor.

Se trataría de sus mejores amigas Selena Gómez y Gigi Hadid, a quienes Taylor les hizo una invitación especial para formar parte de su cortejo nupcial. Ambas figuras forman parte de la vida de la estrella de la música desde hace muchos años.

En el caso de modelo internacional, la intérprete le hizo la propuesta en una cena íntima en el exclusivo restaurante Zero Bond de Manhattan. “Gigi estaba encantada. No lo esperaba, y aceptó de inmediato”, comentó una fuente cercana.

Por parte de la protagonista ‘Only Murders in the Building’, para la recién comprometida era innegociable su participación en su enlace, no solo por su amistad, sino porque Selena vivió su propio cortejo nupcial y no dudará en pedirle consejos.

¿Cuándo será la unión de Taylor Swift y Travis Kelce?

Todo indica que el jugador de los Kansas City Chiefs y la cantante pop celebrarán su boda durante el verano de 2026, sin embargo, la locación está alejada de los suburbios de Los Ángeles.

Page Six informó que se realizará en la majestuosa mansión costera que Taylor Swift posee en Watch Hill, Rhode Island.

Propuesta de matrimonio

En las fotografías compartidas en Instagram, se observa un ambiente romántico con flores que adornan el panorama y ambos sumergidos en la hermosa propuesta por parte del caballero. En una de las postales, se ve al deportista arrodillado mientras que ella lo sostenía con sus manos.

Por otro lado, la pareja exhibió el anillo de compromiso, una enorme joya de diamante valorada en 550 mil dólares.