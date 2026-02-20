Una gran carrera: Napoleon Solo a defender su título en el Fountain of Youth (G2) la próxima semana en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Napoleon Solo, ganador selectivo Grado 1, en calidad de invicto encabeza la nómina de 23 potros de tres años en Estados Unidos, que buscan sumar puntos en el Fountain of Youth Stakes (G2) en distancia de 1,700 en pista de arena el próximo 28 de febrero.

Napoleon Solo y 22 nominados para el próximo G2 en Gulfstream Park

Napoleon Solo, hijo de Liam’s Map, entrenado por Chad Summers, además estará acompañado por los también invictos Solitude Dude y Jackson Hole, que se jugarán el pellejo la próxima semana en el Fountain of Youth (G2) con premio de $425,000 en Gulfstream Park.

Entre otros posibles candidatos a estar presente son Commandment, Canaletto, y Chief Wallabee, casi confirmados. Aunque Further Ado, aparece en la nómina, su entrenador Brad Cox, indicó que la próxima salida será en el Tampa Bay Derby (G3) el 7 de marzo., y en su lugar estará Commandment, que ganó el Mucho Macho Man Stakes en Gulfstream Park el 3 de enero, tras debutar en Keeneland en octubre.

El Fountain of Youth (G2) de 1,700 metros es el siguiente paso en el camino de Gulfstream Park hacia el Florida Derby Stakes (G1), con premio de $1 millón, el 28 de marzo, que otorga una escala de 100-50-25-15-10 puntos clasificatorios para el Kentucky Derby (G1) a los primeros cinco finalistas.

Solitude Dude, intentará darle a su entrenador por Todd Pletcher, su quinto Fountain of Youth (G2). Su más reciente logro fue con el campeón Forte en 2023.

El programa del 28 de febrero incluye nueve carreras clásicas, ocho de ellas de grado, con un valor de que supera los $2 millones en premios.