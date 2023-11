LVBP: ¿Cuál es su estatus? Esto dice Freddy Fermín luego del pelotazo recibido en su rodilla

Para cualquiera que converse con Freddy Fermín denotará que el receptor de los Leones del Caracas es un jugador de pocas palabras, pero eso sí, inteligente, analítico y reflexivo, cualidades que van de la mano con alguien que desempeña precisamente esa posición.

Durante la jornada del pasado domingo, el nativo de Puerto Ordaz debió salir temprano del compromiso ante Tiburones de La Guaira tras recibir par de pelotazos, uno en una de sus rodillas que despertaron sentimientos de preocupación para todos los involucrados en el ámbito de los melenudos.

Pero luego de la pausa del lunes, la marca Meridiano conversó con el máscara grandeliga sobre el estatus de su salud física, porque además poderosamente nos llamó la atención lo bien que lució en la práctica que tuvo detrás del plato, donde enfatizó en los disparos hacia las almohadillas, del mismo modo se vio muy óptimo con el entrenamiento en la caja de bateo:

“Como en todos los receptores es difícil (sobre los pelotazos), hay que estar preparados para esas cosas, fueron golpes fuertes, me sentí incómodo y también hablé con el mánager que no me quería forzar (el domingo), me puse hielo y gracias a Dios aquí estamos”, señaló.

Por otra parte, durante las recientes dos semanas el ataque leonino muchas dificultades tuvo para poder remolcar las anotaciones, aunque pudieron llegar a las bases y dar conexiones de importancia (dobles, triples y jonrones), atascados se quedaron en las almohadillas, como en el primer duelo en Valencia contra Navegantes del Magallanes, donde 11 esperaron ser llevados a la registradora.

Al respecto, el actual campeón de bateo y Jugador Más Valioso esgrimió sus consideraciones:

“Eso es parte del juego, hay momentos malos, hay momentos buenos y nos ha tocado esa parte difícil del beisbol. (Lo que debemos es) seguir trabajando todos los días y van a llegar los resultados”.

Por último, el cátcher recalcó no tener hasta ahora un límite de entradas impuesto por los Reales de Kansas City para estar en su posición de siempre:

“Hasta ahora no, simplemente me dijeron que jugara inteligente, juega tu pelota y disfrútala. Donde me necesite el Caracas ahí voy a estar”.