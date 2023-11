LVBP: Miguel Rojas, consistencia y disciplina que blinda el campocorto de los Tiburones

Si existe un jugador con auténticas capacidades de liderazgo y ascendencia positiva sobre sus colegas, ese es Miguel Rojas, cualidades que corresponden tanto al ámbito de sus Tiburones de La Guaira como a la totalidad de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), donde ha sabido ganar respeto y admiración.

Por algo el nativo de Los Teques en el pasado reciente fue capitán de los Marlins de Miami, y en el conjunto guairista aunque no lleva esa “C” de capitán, es un rol que ejerce dentro del grupo poniendo el ejemplo con otras de sus aptitudes, la disciplina para el trabajo.

Previo al encuentro de este viernes entre Navegantes del Magallanes y los escualos, “Miggy-Ro” realizó su acostumbrada práctica de fildeo aunque de un modo más particular, enfático que en ocasiones anteriores; se dedicó a tomar roletazos lentos, de esos “enyoyados” primero en la grama corta del campocorto y luego en la grama externa.

En este sentido, la Marca Meridiano conversó con Rojas sobre ese detalle en particular e indagamos en los motivos:

“En los últimos años he establecido una rutina de fildeo que me ha permitido ser el jugador defensivo que he sido, esa costumbre la llevo vaya donde vaya, no importa dónde juegue. El rolling lo dicta mucho quién lo batea, no todos son iguales, por eso uno le pide a los coachs que quiere trabajar en algunas cosas”

Precisamente la constancia le ha permitido a Miguel Elías ser exitoso en el resguardo de la posición defensiva número 6.

“Parte de mi preparación diaria pasa por las rodillas, yo trabajo de los pies hacia las rodillas, también caliento mis manos y luego me voy al terreno; siempre me ha gustado coger rollings en la grama interna para medir cómo está el terreno para ese día, por ejemplo, venimos de jugar una serie en Puerto La Cruz donde el campo es diferente, ahora estamos de regreso en el Universitario donde la grama es natural, no artificial y uno siempre debe preparar el cuerpo para el día. Todo esto lo hago para mí, incluso si está lloviendo practico mi rutina”.

Antes de ese encuentro contra los Navegantes, “Miggy-Ro” se presentó con .978 en porcentaje de fildeo, cifra que no es deficiente pero que definitivamente puede mejorar, más cuando mantiene esa constancia y disciplina para blindar el campocorto de los Tiburones.