Apertura de cuenta digital en el BDV: Pasos sencillos sin salir de casa y con 2 requisitos

El Banco de Venezuela facilita a los usuarios la posibilidad de abrir cuentas digitales desde cualquier lugar, eliminando la necesidad de acudir a una agencia, y es que, esta modalidad busca simplificar la gestión financiera, ofreciendo un proceso rápido y seguro a través de la aplicación oficial del banco, permitiendo que más venezolanos accedan a servicios financieros desde su hogar.

Requisitos indispensables para abrir la cuenta digital del BDV

Para abrir la cuenta digital, el usuario debe contar con:

Documento de identidad vigente. Registro de Información Fiscal (RIF) activo.

Estos elementos son necesarios para verificar la identidad y cumplir con la normativa legal en materia financiera.

Proceso de apertura paso a paso

El procedimiento para obtener la cuenta digital es sencillo y completamente en línea:

Descargar la BDVApp en el dispositivo móvil. Seleccionar la opción «Quiero abrir una cuenta en el BDV» y escanear los documentos requeridos. Completar los datos personales y afiliar el número de teléfono. Crear usuario y contraseña.

Una vez completados estos pasos, la cuenta queda activa y el usuario se convierte en cliente del banco.

Tras abrir la cuenta, se dispone de 30 días para actualizar los datos y autenticar la huella dactilar en dispositivos BiopagoBDV o en cualquier agencia. Este paso asegura la correcta identificación del usuario y permite realizar transacciones de manera segura y confiable.

Los clientes actuales del Banco de Venezuela también pueden abrir nuevas cuentas digitales ingresando a BDVApp por la ruta Servicios > Abrir cuenta en moneda nacional.