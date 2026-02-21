¿Cuántas temporadas más jugará LeBron James?

Suscríbete a nuestros canales

Mientras la temporada 2025-2026 de la NBA entra en su fase definitiva tras el parón del All-Star, una narrativa domina las oficinas y los vestuarios de toda la liga: el futuro de su máximo embajador.

A pesar de haber cumplido 41 años el pasado diciembre, la sensación generalizada entre ejecutivos, agentes y analistas es que LeBron James no se retirará al finalizar la presente campaña, asegurando su presencia en las canchas por, al menos, una temporada más.

Un rendimiento que desafía el tiempo

La especulación sobre el retiro de "El Rey" ha sido un tema recurrente en los últimos tres años, pero los datos actuales cuentan una historia de longevidad sin precedentes. Promediando 22.0 puntos, 7.1 asistencias y 5.8 rebotes por partido en su año 23 como profesional, James sigue siendo una pieza de élite en el esquema de los Los Angeles Lakers.

"Una vez que mi cuerpo se vaya, entonces se acabó", declaró James recientemente durante el fin de semana de las estrellas en el Intuit Dome. "Pero mientras pueda seguir enamorado del proceso y mi mente esté ahí, no sé cuándo será el final". Esta postura no-comprometida, lejos de sugerir una despedida, ha sido interpretada por fuentes cercanas a la liga como una señal de que James está preparando el terreno para un año 24.

El "Efecto Bryce" y el mapa de la Agencia Libre

Dos factores clave alimentan la teoría de su continuidad para la temporada 2026-2027:

Bryce James y el legado familiar: Con su hijo menor, Bryce, proyectado para ser elegible en el Draft de la NBA de 2026, la posibilidad de que LeBron extienda su carrera para compartir cancha (o liga) con sus dos hijos —tras haberlo hecho ya con Bronny— es el motor emocional más fuerte de esta decisión. Flexibilidad Contractual: James se convertirá en agente libre este verano tras finalizar su contrato actual de 52.6 millones de dólares. Los rumores internos sugieren que LeBron podría estar dispuesto a aceptar un contrato más corto o incluso un ajuste salarial (pay-cut) si eso le permite unirse a un proyecto que le garantice competir por su quinto anillo, ya sea en Los Ángeles o en un tercer y último regreso a Cleveland.

La encrucijada de los Lakers

Para los Los Angeles Lakers, la decisión de James marca el inicio de una transición compleja. Bajo la gestión de Rob Pelinka y con Luka Dončić ahora como la figura central del equipo tras su llegada el año pasado, la franquicia debe decidir si mantiene la "doble línea temporal" de Luka y LeBron o si es momento de dejar que el veterano busque un nuevo destino para su cierre de carrera.

"LeBron se ha ganado el derecho de decidir bajo sus propios términos", afirmó la propietaria de los Lakers, Jeanie Buss. Sin embargo, ejecutivos de la Conferencia Este sugieren que el mercado de agentes libres de 2026 será agresivo, y equipos con espacio salarial joven están monitoreando de cerca cada movimiento del "Rey".