El Milagro de Motor City: Detroit Pistons asalta la cima de la NBA contra todo pronóstico

En el deporte, la distancia entre el sótano y el ático suele medirse en décadas. Sin embargo, los Detroit Pistons parecen haber encontrado un ascensor de alta velocidad. Hace apenas dos temporadas, la franquicia firmaba el peor registro de la liga, hundida en una reconstrucción que parecía no tener fin. Hoy, al reanudarse la acción tras el parón del All-Star, los Pistons miran a todos desde arriba con el mejor récord de toda la NBA.

De las tinieblas a la luz

La transformación es, estadísticamente, una de las más radicales en la historia del baloncesto moderno. En la temporada 2023-24, Detroit protagonizó una racha de 28 derrotas consecutivas, estableciendo récords de futilidad. Dos años después, la narrativa ha dado un giro de 180 grados:

Récord actual: Detroit lidera la liga con una marca de 41-13 (.759), superando por un margen mínimo al actual campeón, Oklahoma City Thunder (42-14, .750).

Dominio defensivo: Bajo el liderazgo de Cade Cunningham y una defensa que se sitúa como la número 1 de la liga desde mediados de noviembre, los Pistons han dejado de ser el "hazmerreír" para convertirse en el equipo más temido del Este.

El Mercado vs. La Realidad:

A pesar de ocupar la primera posición, el respeto de los analistas y los mercados de predicción sigue siendo esquivo. Según datos de Polymarket Sports, las probabilidades de que Detroit termine la temporada regular con el mejor récord son de apenas un 28%.

Esta cifra contrasta fuertemente con el 61% (en algunos mercados hasta el 69%) que se le otorga al Oklahoma City Thunder. El escepticismo radica en varios factores:

Calendario: Detroit enfrenta uno de los calendarios más difíciles en el cierre de temporada, incluyendo duelos directos contra Cleveland y San Antonio. Experiencia: Mientras OKC ya sabe lo que es ganar un anillo recientemente, Detroit está redescubriendo lo que significa competir en la élite por primera vez desde 2008.

¿Pueden desafiar las probabilidades?

La pregunta que recorre las oficinas de la NBA es si este ritmo es sostenible. Los Pistons han demostrado una resiliencia inusual: son, junto a OKC y San Antonio, los únicos equipos que no han sufrido una racha de más de dos derrotas seguidas en toda la campaña. Además, ostentan el mejor registro de la liga (17-6) contra equipos con récord por encima de .500.

"Estamos corriendo nuestra propia carrera", declaró la estrella Cade Cunningham tras el All-Star. "Nos gusta donde estamos y queremos terminar fuertes".

Aunque el mercado de apuestas favorece la profundidad y el historial reciente de los Thunder, Detroit ha dejado de ser una "linda historia de temporada regular".