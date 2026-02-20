Jhony Becerra: Del Salón de la Fama a la conquista de Europa en el WOW 26

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Jhony "La Máquina" Becerra ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad de peso en el panorama de los deportes de contacto internacionales. Este sábado 21 de febrero, el peleador venezolano se enfrenta a uno de los retos más significativos de su carrera profesional en el WOW 26, que tendrá lugar en el emblemático Bilbao Arena.

El ascenso de un guerrero multidisciplinario

Becerra no es un peleador de MMA convencional. Su base reside en el Taekwondo, disciplina que inició a los 9 años y en la que alcanzó la selección nacional de Venezuela a los 15. Su dominio ha sido tal que, en noviembre de 2025, se convirtió en el primer venezolano elevado al Salón de la Fama del Taekwondo Profesional por la Professional Taekwondo Federation (PTF) en Filipinas.

Además de su éxito en el tapiz, Becerra ha demostrado su versatilidad al ser campeón bolivariano y sudamericano de Kickboxing. En el ámbito de las MMA, ostenta el título de las 145 libras de la liga Strike Warrior y llega a este compromiso con un récord invicto de 2-0.

El desafío en Bilbao: WOW 26

Para su debut en la promotora europea WOW FC, Becerra ha sido contratado para competir en la categoría de 68 kg (Catchweight). El reto es mayúsculo: se medirá ante el experimentado Ken "The Takeover" Sekeletu, quien presenta un sólido récord de 6-1-0.

Hito histórico: Becerra es el primer peleador venezolano no residente en Europa en ser firmado por WOW FC, lo que subraya la importancia estratégica de este combate para su proyección global.

Preparación: Tras llegar a Madrid el pasado 17 de febrero, el atleta ha completado su fase final de aclimatación para buscar una victoria que lo catapulte hacia su objetivo de 2026: el campeonato mundial de la compañía.

Detalles del combate

La contienda se llevará a cabo en el marco del evento WOW 26 Bilbao, donde Becerra medirá fuerzas contra Ken Sekeletu en una pelea pactada en el peso de los 68 kilogramos (Catchweight). La cita tendrá como escenario el Bilbao Arena en España, y los aficionados de todo el mundo podrán seguir la acción en vivo a través de las plataformas UFC Fight Pass y Movistar Plus+.

Con 34 años de edad, Becerra combina la explosividad de sus raíces en el Taekwondo con una madurez táctica adquirida en cuadriláteros de todo el mundo.