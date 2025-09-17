Investigan a cantante por cantarle a los presos de un penal en México

Suscríbete a nuestros canales

La Fiscalía de Sonora ha iniciado una investigación tras la filtración de un video en redes sociales que muestra al cantante Natanael Cano dentro del Centro de Readaptación Social de Hermosillo.

Las imágenes, de 20 segundos de duración, muestra al "Rey de los corridos tumbados", interpretando su tema "El Despapayo" junto a un acordeonista, rodeado de presos que disfrutaban su interpretación.

​La polémica creció luego de que el periodista Jorge Morales Borbón afirmara que el artista no estaba detenido, sino que había pasado la noche en el penal celebrando con su amigo y colaborador Francisco Alejandro, conocido como "El Terry".

Este personaje se encuentra privado de libertad desde marzo de 2024 por abuso sexual agravado. El comunicador social señaló que la supuesta fiesta incluyó bebidas alcohólicas, como whisky, tequila y cervezas.

Investigación en curso a Natanael Cano

​Tras la divulgación de Natanael Cano en el penal, Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora, confirmó que se está llevando a cabo las denuncias correspondientes para investigar si hubo alguna conducta delictiva.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado anunció una investigación interna para esclarecer cómo el artista logró ingresar a la cárcel. La primera medida por parte de las autoridades fue despedir de sus funciones al coordinador del Sistema Estatal Penitenciario.

​Cabe destacar que Francisco Alejandro es un compositor de corridos tumbados ligado a la carrera de Cano, conocido por ser el autor del exitoso tema "Pacas de billetes".