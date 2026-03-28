MLB: Edwin Díaz debutó y salvó con espectáculo en Dodger Stadium

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Edwin Díaz debutó oficialmente vestido de Dodgers de Los Ángeles durante la jornada del viernes en Dodger Stadium. Un juego donde mostró todo su potencial en el montículo, salvando y dominando a los rivales. Sin embargo, su presentación fue espectacular, al más puro estilo de Hollywood.

Díaz fue presentando al ritmo de su icónica canción "Narco". Sin embargo, tomó más notoriedad, porque la trompetista Tatiana Tate interpretaba la melodía en vivo para la fanaticada. Un salto de calidad al show que el boricua mostraba en Mets, al entrar al terreno de juego desde el bullpen.

Esto se llevó a cabo gracias a la directiva de Dodgers, apostando por un espectáculo visual y sonoro de primer nivel para recibir a su nuevo cerrador estelar esta campaña. El uso de esta pieza de música electrónica se ha convertido en un fenómeno cultural dentro de MLB.

Edwin Díaz el cerrojo que necesitaba Dodgers para ir por el tricampeonato

Edwin Díaz ya salvó su primer juego con Dodgers de Los Ángeles. Un equipo que de solo escuchar el nombre le da temor a las Grandes Ligas. Sin embargo, cuando a esa ecuación se une el 'Sugar' de los salvamentos, se vuelve algo mucho más pesado de digerir.

La incorporación de Díaz representa la pieza final en el rompecabezas táctico para Dodgers. El cerrador puertorriqueño llega con la misión de blindar las victorias finales del conjunto angelino. Una situación que se va a repetir mucho a lo largo de la temporada 2026.

Edwin en su debut confirmó que la organización posee el bullpen más temido de Las Mayores. Si la ofensiva va a pelear hasta el último out para lograr una victoria, ya saben que tienen a un cerrador que va a garantizar ese esfuerzo, con un rendimiento superlativo en cada lanzamiento.

Proyección de Edwin Díaz con Dodgers de Los Ángeles en 2026

Fangraphs (Steamer) ofrece una proyección interesante para Edwin Díaz de cara a la temporada 2026 de Grandes Ligas. Una cantidad de salvados importante para su primera temporada, tomando en cuenta el equipo donde está y la ventaja en cada juego.

Proyección de Díaz para 2026:

- 65 juegos, 4-3, 3.01 ERA, 35 salvados, 65.0 entradas, 47 hits, 22 carreras limpias, 6 jonrones, 24 boletos, 90 ponches, 1.09 WHIP