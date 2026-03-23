Javier Sanoja con la "Fe alterada" tras titularse con Venezuela en Clásico Mundial de Béisbol

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Javier Sanoja está a las puertas de su segunda temporada completa en las Grandes Ligas con Miami Marlins y las sensaciones son altas. El utility llega inspirado después de coronarse en el Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela contra Estados Unidos.

El pelotero venezolano tuvo un papel fundamental en la selección nacional, ya que anotó la primera carrera en la cita mundialista y fue el encargado de ser el último de pisar el plato para darle el primer trofeo a su país en la historia Vestido con la jersey del combinado venezolano con la medalla de oro colgando en su cuello, el ganador del Guante de Oro se reincorporó a los entrenamientos primaverales de Las Mayores con la mirada puesta en el Opening Day.

Después de jugar más de 100 partidos por primera vez en su carrera con la franquicia de la Florida, Sanoja irá a su tercera participación en MLB con la oportunidad de oro de convertirse en figura y consolidarse como jugador de todos los días de la organización de la Liga Nacional.

Javier Sanoja llegará inspirado a MLB 2026

Con el triunfo en el mencionado torneo, el patrullero expresó que estos momentos tienen un valor especial en su vida, asegurando que conservará cada recuerdo de lo vivido. Comentó que incluso planea guardar su jersey sin lavarlo, con la intención de que en el futuro su hijo pueda ver y entender la magnitud de lo que logró. Para el joven pelotero, este triunfo representa no solo un logro deportivo, sino también un momento histórico que marcará su carrera y su vida personal.

Quiero tener todo esto en el clubhouse y con mis compañeros. Siento que tenemos un compromiso con la ciudad, y el año pasado demostramos que lo podemos lograr. Quiero llegar a los playoffs con este grupo de muchachos, y compartir esa alegría con ellos", dijo el pelotero venezolano con el objetivo de tener un año exitoso en Las Mayores.

Jugadores como Sandy Alcántara y Jakob Marsee, quienes también participaron en el torneo con República Dominicana e Italia respectivamente, se acercaron para felicitarlo y ver de cerca la medalla, destacando el ambiente de camaradería y reconocimiento dentro del equipo.