Eduardo Rodríguez confiesa que la final del Clásico Mundial fue la mejor apertura de su carrera

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 dejó varios protagonistas del lado de la Selección de Venezuela. Uno de esos fue Eduardo Rodríguez, quien se encargó de iniciar las acciones desde el montículo y, al final, maniató a prácticamente todos los bates de los Estados Unidos.

La apertura de E-Rod en la final del torneo constó de 4.1 innings en los que apenas toleró un imparable, sin carreras en contra, con una base por bolas y cuatro ponches. Si bien fue una presentación de altísimo nivel, el empate de los norteamericanos en la baja del octavo lo dejaron sin decisión.

Un plan ejecutado a la perfección

Luego de la victoria 3 a 2 de Venezuela sobre Estados Unidos, lo que supuso el primer título mundial para los criollos, Eduardo Rodríguez habló sobre la clave de su apertura y cómo fue que todo funcionó a la perfección.

"Entre Salvy, el Gocho (Johan Santana), todo el grupo de scouts, y yo, hicimos un plan y salimos a ejecutarlo. A Salvy le dije que no le iba a chequear los pitcheos, y eso quiso decir que había confianza entre él y yo. Todo lo que él señalaba, yo lo ejecutaba", le confesó el lanzador al periodista Fernando Arreaza en una entrevista.

Asimismo, el grandeliga venezolano no dejó pasar la oportunidad de realzar la labor de Salvador Pérez detrás del plato, quien le brindó una enorme confianza para poder ejecutar sus lanzamientos. Justamente, gracias a ese detalle fue que sintió que había lanzado el mejor juego de su carrera.

"El plan era solo ejecutar los pitcheos y confiar en Salvy con los lanzamientos que estaba pidiendo. Solo pensaba en ejecutarlos. Usé todo mi repertorio. Creo que nunca en mi carrera había tenido un juego en el que ejecutara mis pitcheos tan perfectos", concluyó.