Omar López "cumple su ciclo" por la puerta grande en el Clásico Mundial de Beisbol

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Tres días después del primer título de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol, los integrantes del Team Beisbol Venezuela todavía disfrutan del logro tan enorme que consiguieron. El equipo criollo derrotó a Estados Unidos por pizarra de 3-2, para alzar el trofeo de la mano de un dirigente que se ha ganado el respeto: Omar López.

A pesar de ser víctima de muchas críticas desde la edición de 2023, López se mantuvo sereno y concentrado en hacer todo lo posible para cumplir lo que él mismo ha catalogado como "un sueño". Ahora que lo cumplió, el manager habló en exclusiva por Meridiano TV, en el programa "Extrainning", en donde analizó lo que ha vivido en las últimas horas.

Omar López y su misión cumplida

"Creo que estamos empezando a procesarlo. Ha sido una locura. Las primeras 24 horas el grupo estaba callado, pero anoche empezamos a procesar y asimilar", fue lo primero que dijo Omar López, quien todavía no cae en cuenta al 100% de lo que logró su selección en el torneo. "En las últimas tres noches he dormido en total como siete horas".

Además, el dirigente del equipo campeón del mundo ratificó ante las cámaras de Meridiano que este ha sido su último Clásico Mundial con Venezuela, aunque eso no significa que deje de formar parte de la selección. "Ya había anunciado que era mi último Clásico. Yo soy una persona de ciclos, considero que los ciclos hay que tenerlos, llevarlos y cumplirlos. Soy determinante en lo que decido y los que me conocen son testigos. No me desligo del Team Beisbol, sigo con ellos", explicó.

En ese mismo orden de ideas, Omar López no le cerró la puerta a dirigir a la selección que viajará a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. "Hay que esperar, faltan dos años. Tampoco sabemos si nos van a dar permiso a los que estamos en MLB, si estoy en Grandes Ligas todavía en ese momento", declaró.

El coach de banca de Astros de Houston también habló sobre la mentalidad de acero que tuvieron sus dirigidos para no hacer caso a las críticas que se generaron en los momentos más difíciles. "Hay una parte de la vida de uno que la gente desconoce. Nosotros estamos acostumbrados a la negatividad y al fracaso. El beisbol es un deporte cruel, está creado para fallar. Eso no nos tumba, sabemos que eso es así. No podemos controlar lo externo, controlamos lo interno, y mientras sea así, nosotros estamos bien", señaló.

Finalmente, Omar López quiso enviar un mensaje positivo al deporte venezolano en general."Lo que más quiero es que, así como tuvimos ese apoyo al 200%, también lo tengan las otras disciplinas. Si nosotros no nos queremos a nosotros mismos, nadie nos va a querer. Tenemos que rescatarnos porque somos gente buena, gente de valor. No tienen la menor idea de la relevancia que ha tenido en Estados Unidos el Clásico Mundial que ganó Venezuela. "Cuando uno tiene pasión por lo que uno hace, seremos mejores ciudadanos", sentenció.