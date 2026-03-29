El estreno soñado de Luis Robert Jr.: Jonrón de "walk-off" para darle el triunfo a los Mets

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La nueva joya de los Mets de Nueva York, el jardinero cubano Luis Robert Jr., no pudo haber elegido un mejor momento para estrenar su cuenta de cuadrangulares con el equipo de Queens. Este sábado, ante una multitud de 37,183 aficionados que colmaron el Citi Field, Robert Jr. conectó un estacazo decisivo para dejar tendidos en el terreno a los Piratas de Pittsburgh.

Este vuelacerca representa su primer jonrón con el uniforme de los Mets y el segundo "walk-off" de su carrera en las Mayores. El único antecedente similar ocurrió en su temporada de novato con los Medias Blancas de Chicago, cuando castigó a Kansas City el 30 de agosto de 2020.

El batazo de la victoria

La tensión se sentía en el aire durante la parte baja de la décima primera entrada. El encuentro favorecía a los visitantes 2-1 y los Mets tenían a dos corredores en las almohadillas sin outs en la pizarra. Fue entonces cuando Robert Jr. llegó al plato para consumir su quinto turno de la tarde frente a los envíos del zurdo Hunter Barco.

Tras quedar en cuenta de una bola sin strikes, Barco intentó sorprenderlo con un slider de 82 millas por hora que se quedó bajito y fuera de la zona. Sin embargo, el cubano descifró el lanzamiento y realizó un swing explosivo, mandando la pelota a lo más profundo del callejón entre el jardín izquierdo y el central para poner fin al compromiso.

La palabra del protagonista

A pesar de la contundencia del golpe, el propio jugador admitió tras el juego que tuvo dudas debido a las condiciones climáticas. “Estaba buscando una bola rápida. Intentaba hacer buen contacto para al menos empatar el partido, y resultó ser un jonrón”, declaró Robert.

“Sabía que le había pegado bien. Simplemente no sabía si había salido del estadio porque el parque es nuevo para mí, hace frío y no podía sentir bien el contacto. Pero sabía que le había pegado fuerte a la pelota”, añadió el patrullero, quien celebró con júbilo al ver que la bola superaba la barda.

Potencia certificada por Statcast

La conexión fue una muestra clara de la fuerza bruta que convenció a la gerencia de Nueva York de apostar por él.

El jardinero de 28 años, adquirido desde los Medias Blancas de Chicago en un importante intercambio el pasado mes de enero, ha tenido un inicio de campaña productivo. Además del jonrón heroico, Robert Jr. ya había destacado el pasado jueves con dos sencillos impulsadores y una intervención defensiva clave que ayudó a los Mets a sumar su primer triunfo de la zafra.

Un nuevo referente en la Gran Manzana

Luis Robert Jr. se encuentra disputando su séptima temporada en las Grandes Ligas, siendo esta su primera experiencia en la Liga Nacional con el conjunto neoyorquino. Con este cuadrangular, el antillano eleva sus registros históricos a un promedio vitalicio de .260, acumulando 568 hits, 103 jonrones y 303 carreras impulsadas.

Su llegada a los Mets busca inyectar poder y versatilidad a una alineación que aspira a competir en lo más alto de la División Este, y actuaciones como la de este sábado confirman que el cubano está listo para cargar con la responsabilidad en los momentos apremiantes.