El acosador de Billie Eilish murió arrollado por un tren

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El pasado 25 de marzo, el acosador de la cantante Billie Eilish fue arrollado por un tren en la estación Westbury, ubicada en Long Island, Nueva York.

Se trata de Prenell Rousseau, de 30 años, quien se encontraba corriendo cerca de las vías del tren, cuando ocurrió el suceso alrededor de las 5:38 horas. Autoridades se encuentran investigando la muerte para determinar si el hecho fue accidental o hubo otros factores involucrados.

El incidente con Billie Eilish

En 2020, Rousseau fue acusado de acosar constantemente a la intérprete de 24 años en su casa de Los Ángeles, por lo que fue detenido por la policía.

Según el informe, el hombre acudió a la residencia de la Billie Eilish una siete veces en solo dos días. En su acecho, mostró comportamientos erráticos y negó a retirarse pese a las solicitudes de la familia.

Tras la insistencia del acosador, la cantante solicitó una orden de alejamiento que le fue concedida. La artista describió el episodio como “experiencia inquietante” por sentirse intimidada y en vulnerabilidad.

Después del episodio terrorífico, el hombre desapareció de la vida de la famosa, sin embargo, esta experimentó amenazas de otras personas, a quienes también solicitó protección judicial.