Céline Dion prepara su regreso triunfal a los escenarios

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La icónica cantante Céline Dion está lista para reconquistar los escenarios. La estrella canadiense prepara una serie de conciertos en París para el otoño de 2026, marcando uno de los regresos más esperados.

Según informes del diario La Presse, la intérprete ofrecerá una residencia de dos espectáculos semanales durante los meses de septiembre y octubre de 2026.

Para estos espectáculos fue lecto el imponente Paris La Défense Arena, un recinto con capacidad para 40 mil personas que recientemente ha albergado a estrellas de la talla de Taylor Swift y los Rolling Stones.

Una campaña para promocionar el evento se hizo visible en las calles parisinas con alrededor de 250 vallas publicitarias con títulos de sus himnos más memorables, como “Pour que tu m’aimes encore” y “The Power of Love”.

Un camino marcado por la resiliencia

El regreso de Céline Dion no es solo un evento musical, sino un testimonio de superación personal. En 2022, la artista reveló que padecía el Síndrome de la Persona Rígida (SPS), una condición neurológica rara que causa rigidez muscular y espasmos severos.

Esta enfermedad la obligó a cancelar su gira Courage World Tour y a alejarse por completo de la vida pública y los escenarios.

“Cinco días a la semana me someto a terapia atlética, física y vocal. Tengo que aprender a vivir con esto y dejar de cuestionarme”, detalló la cantante recientemente a Rolling Stone.

La chispa que encendió todo

La esperanza de volver a ver a Céline en vivo se reavivó en julio de 2024, cuando interpretó “Hymne à L’amour” desde la Torre Eiffel, durante la apertura de los Juegos Olímpicos de París donde demostró que su capacidad vocal permanece intacta.

Aunque los representantes de la cantante aún no han confirmado la noticia, la evidencia está latente en las calles de París y los reportes de fuentes cercanas confirman su regreso para este 2026.