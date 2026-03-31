Repechaje Mundial 2026

Repechaje Mundial 2026: Bosnia 0-1 Italia | Se van al descanso

Italia buscará un boleto al Mundial 2026 en Zenica ante el seleccionado bosnio

Por

Meridiano

Martes, 31 de marzo de 2026 a las 02:40 pm
Repechaje Mundial 2026: Bosnia 0-1 Italia | Se van al descanso
Suscríbete a nuestros canales

Bienvenidos a la cobertura de Meridiano.net del partido entre Italia y Bosnia y Herzegovina por la final del repechaje europeo para el Mundial 2026.

 

15': ¡GOOOOOL DE ITALIA! Moise Kean anota el primer gol de la Azzurri

Inicio del partido: Italia vs Bosnia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alineación de Italia: 

Alineación de Bosnia: 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras
Martes 31 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?