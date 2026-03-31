Repechaje Mundial 2026: Bosnia 0-1 Italia | Se van al descanso

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Bienvenidos a la cobertura de Meridiano.net del partido entre Italia y Bosnia y Herzegovina por la final del repechaje europeo para el Mundial 2026.

15': ¡GOOOOOL DE ITALIA! Moise Kean anota el primer gol de la Azzurri

Inicio del partido: Italia vs Bosnia

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Alineación de Italia:

Alineación de Bosnia: