¡Otro desastre! Así fue el bochornoso debut de 'Bocha' Batista en Costa Rica

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La doble fecha FIFA no dejó un gran sabor de boca para Fernando 'Bocha' Batista en su nueva aventura, tras el fracaso no llevar a la Vinotinto al Mundial 2026. El técnico argentino tomó el mando de la selección de Costa Rica -también sin boleto a la Copa del Mundo- y este mismo martes 31 de marzo recibió un duro golpe.

En lo que representaba su segundo cotejo al frente del combinado 'tico', el estratega cayó estrepitosamente con marcador de 0-5 ante su par de Irán.

Por el cuadro iraní el gran protagonista fue el delantero Mehdi Taremi, que firmó dos a su cuenta en el partido al minuto 19' y 34'. A su vez, el resto de dianas fueron convertidas por Ali Gholizadeh (10'), Mohammad Mohebi (31') y Mehdi Ghaedi (54').

Debut agridulce para 'Bocha' Batista

Desde luego, la 'manito' con Irán es de lo que más se hablará sobre la selección costarricense en su periplo de amistosos. Sin embargo, el primer partido que tuvo el argentino al frente del seleccionado tampoco pudo celebrar.

Justamente, el cuadro 'tico' igualó el pasado 27 de marzo a dos tantos contra su similar de Jordania, que ocupa actualmente la casilla 64 en el ranking FIFA.

“Estamos con bronca. La realidad es que no pongo excusas, pero a los jugadores los conocimos el miércoles. No nos salió nada de lo planificado. En este poco tiempo cambiamos el sistema y quisimos ver jugadores", dijo Batista posterior al compromiso.

Finalmente, más allá de estas primeras presentaciones del 'Bocha' Batista, quedó en los focos la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un contexto en el que se habló de la participación de Irán en el Mundial, tras las tensiones geopolíticas con Estados Unidos, país sede del torneo.