Sheynnis Palacios le envía un mensaje a exnovio venezolano: “Todo tiene su final”

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Después de rumores de ruptura, la Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios confirmó el fin de su noviazgo con el expelotero venezolano Carlos Gómez, a quien le envió un mensaje durante su participación en el programa “En Casa con Telemundo”.

“Era algo que se venía hablando. Y sí, verdaderamente estoy en esta etapa de mi vida de la soltería”, comentó la nicaragüense sin mencionar el motivo de la separación.

De igual manera, agradeció al criollo por el tiempo compartido, dando a entender que fue una decisión mutua y sin rencor de por medio.

Sheynnis Palacios a Carlos Gómez

Sheynnis Palacios abrió su corazón para dedicar unas sinceras palabras al venezolano, con quien compartió poco más de un año de amor.

La modelo reconoció que fue una relación donde se perdió crecer, amar y entregar todo, donde sus seguidores fueron testigos de su unión en redes sociales. Además, le deseó lo mejor a él y su familia.

“Agradecida por el proceso que viví en esa relación, donde crecí, donde amé, donde me entregué. Creo que todos fueron fieles seguidores de esa etapa de mi vida que la atesoro con mucho respeto”, expresó.

Soltera, pero no sola

La Miss Universo 2023 agregó que “todo tiene su final” y la ruptura fue lo más sano. Si bien compartió estar en un momento de su vida donde abraza su soltería, no significa que esté sola.

“Una mujer siempre puede estar soltera, pero eso no significa que esté sola”, agregó para finalizar.