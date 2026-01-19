Farándula

Sheynnis Palacios en bikini por las playas de República Dominicana

La nicaragüense mostró su lado más sensual en las hermosas aguas de RD  

Por

Elvis González
Lunes, 19 de enero de 2026 a las 05:10 pm
Sheynnis Palacios en bikini por las playas de República Dominicana
Sheynnis Palacios / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, se fue a República Dominicana para vivir momentos increíbles en un mágico lugar llamado Sanctuary Cap Cana.

NOTAS RELACIONADAS

Pura sensualidad

El resort solo para adultos, fue el lugar perfecto para que la belleza nicaragüense luciera sensacional con un pequeño bikini, que dejó al descubierto la excelente silueta que se gasta.

El bañador con un estampado floral, resaltó cada parte de la figura de la también modelo, que se encuentra en una relación estable con el venezolano Carlos Gómez.

Sheynnis posó muy seria y sensual en una pared rocosa con vegetación alrededor, que hicieron unas postales increíbles que sus 2,3 millones de seguidores en Instagram, no dudaron en comentar.

Mensajes de amor

Los comentarios no se hicieron esperar en el post, todos destacando lo excelente que luce. Recordemos que, en Miss Universo la joven hizo un desfile increíble en traje de baño.

“Cuerpower”, “Esa cuerpa sigue intacta desde aquel 2023”, “Aquí lo que hay es cintura”, son algunas de las opiniones.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras
Lunes 19 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula