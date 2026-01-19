Sheynnis Palacios en bikini por las playas de República Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, se fue a República Dominicana para vivir momentos increíbles en un mágico lugar llamado Sanctuary Cap Cana.

Pura sensualidad

El resort solo para adultos, fue el lugar perfecto para que la belleza nicaragüense luciera sensacional con un pequeño bikini, que dejó al descubierto la excelente silueta que se gasta.

El bañador con un estampado floral, resaltó cada parte de la figura de la también modelo, que se encuentra en una relación estable con el venezolano Carlos Gómez.

Sheynnis posó muy seria y sensual en una pared rocosa con vegetación alrededor, que hicieron unas postales increíbles que sus 2,3 millones de seguidores en Instagram, no dudaron en comentar.

Mensajes de amor

Los comentarios no se hicieron esperar en el post, todos destacando lo excelente que luce. Recordemos que, en Miss Universo la joven hizo un desfile increíble en traje de baño.

“Cuerpower”, “Esa cuerpa sigue intacta desde aquel 2023”, “Aquí lo que hay es cintura”, son algunas de las opiniones.