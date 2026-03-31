Fabiola Colmenarez se defiende de fuertes acusaciones de estafa

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Fabiola Colmenarez, protagonista de la recordada novela “Cosita Rica”, utilizó su perfil de Instagram para defenderse de ataques y señalamientos de “estafadora”.

Molestia de la artista

En tono fuerte la criolla que vive en Estados Unidos, destacó que utilizaron su imagen para vincularla en situaciones bastante series, las cuales rechaza y da la cara para frenar todo tipo de opiniones.

La exreina de belleza, modelo y creadora del canal de noticias VPItv, destacó en el clip que los señalamientos llegan por su trabajo en la empresa de belleza Farmasi.

“Seré muy clara con esto, yo creo totalmente en la opinión libre. Una cosa es decir: ‘No me gusta Farmasi’ es una opinión, a expresar que soy una estafadora, afirmación de hecho, eso es una difamación, y es totalmente falso”, expresó en tono fuerte.

En este sentido, aseveró que defenderá su nombre de personas que quieran dañarla con acusaciones sin sentido, y de ser preciso recurrirá a la justicia.

“Voy a seguir haciendo lo mío, dando la cara, siguiendo mi vida, mostrando a mi familia, a mis hijos, y por ellos es que me pienso defenderme, mis hijos tienen redes sociales y les puede llegar el video”, dijo.

Un llamado al respeto

Fabiola finalizó el video destacando que las personas deben pensar en las acciones y las consecuencias que hacen a los demás, con tanta información negativa.

“El tiempo se encarga colocar a todos en su lugar y yo tengo 30 años de carrera que hablan por mí”, dijo.

Fabiola se encuentra muy entregada a su proyecto de Farmasi, en Houston Texas, recibiendo el apoyo y guía de su colega Gaby Espino.