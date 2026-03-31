Participante de "La casa de los famosos 6" fue informada de la muerte de su padre

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Un momento de mucho dolor y sentimiento vivió Curvy Zelma, participante de la sexta temporada de “La Casa de los famosos”. La belleza fue notificada de la muerte de su padre el lunes 30 de marzo, despertando lágrimas y apoyo de algunos de sus compañeros.

Dura noticia

La conductora, influencer y modelo mexicana expresó que era algo que no esperaba, siendo un dolor muy duro para su corazón, ya que no pudo despedirse de su papá y perdonarlo por las múltiples heridas del pasado.

“Es algo muy duro, hoy me encuentro muy triste, me siento mal porque no pude despedirme de él y decirle que lo perdonaba. No tuve una relación muy cercana con él”, comentó Curvy con sentimiento.

Laura Zapata, Celinee Santos y otros participantes del cuarto agua, mostraron su apoyo y cariño para Curvy en el complicado momento, orando para el descanso eterno del señor.

La producción de Telemundo le notificó a la participante que su hermana estaba afuera arreglando los actos fúnebres del señor Abraham Cherem Kanan.

Curvy sigue en "La casa de los famosos"

Pese al dolor y sufrimiento, la influencer decidió seguir en el programa, compitiendo por el jugoso premio de $200 mil.

Una decisión que algunos han criticado en redes sociales, escribiendo que debía salir del show por el respeto a su padre.

Sin embargo, otros la han apoyado, afirmando que Curvy había comentado que su relación con su progenitor siempre fue distante, vacía y que había recibido maltrato por muchos años de él.

“Que sepa que lo quise, aunque no se lo haya dicho por todo lo que me hizo sufrir, perdóname por no verte tanto, que Dios lo reciba y deje descansar su cuerpecito”, indicó.