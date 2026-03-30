Presentadora venezolana llora el cierre de su espacio televisivo en ¡HOLA TV!

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Oriana Pérez le dice adiós para siempre al popular programa “La hora ¡Hola!”. Un show en el cual por varios años regaló al público información sobre moda, belleza, realeza y Hollywood, al punto de ser no solo el rostro de lunes a viernes, sino también productora general.

Fin de un show llena de clase y elegancia

A través de Instagram la belleza reveló que el programa dice adiós tras varios años al aire y contando con el talento de grandes conductoras como la venezolana Michelle Badillo, la colombiana Natasha Cheij, y por supuesto, Oriana.

“Hasta siempre “La Hora ¡Hola! Y hasta pronto a todos ustedes. No saben cuánto voy a extrañarlos todo”, escribió en un video.

En el clip la guapa presentadora estaba llorando con mucho sentimiento por finalizar el show que se grababa en Miami, con una hora de duración y recibiendo a múltiples invitados de la moda y realeza.

El público no dudo en reaccionar y preguntar por qué el fin del show, a lo que la venezolana respondió, que fue una decisión de altos directivos, sin ofrecer más detalles.

Belleza y moda

El programa se convirtió en un referente de temas importantes de la moda y realeza mundial.

Realizaron una impecable cobertura por la muerta de la Reina Isabell II en el 2022, los mejores y peores vestidos de los premios Oscar y Globos de Oro, y programas especiales de La Semana de la Moda.

La conductora y exreina de belleza venezolana, Michelle Badillo, estuvo por varios años en el programa, con un estilo único y llamativo.

Además, muchos venezolanos fueron invitados especiales como Maite Delgado, Boris Izaguirre, Tatiana Irizar, Amanda Dudamel, entre otros.

Oriana Pérez había entrado como corresponsal, y fue agarrando terreno hasta ser el reemplazo de Natasha Cheij, y llenar la pantalla de belleza, clase, talento y mucho profesionalismo.