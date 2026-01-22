Conductora venezolana regresa a la televisión, tras haber dado a luz a mellizos

Suscríbete a nuestros canales

Es oficial que la presentadora Oriana Pérez, regresa al popular show de moda y realeza “La Hora Hola”. El miércoles 21 de enero la criolla se presentó en el programa luciendo radiante y con buena figura tras haber dado a luz a mellizos.

Bonito regreso

En su perfil de Instagram, Oriana posteó con sus 40,6 mil seguidores, un video luciendo muy elegante para presentar el programa, el cual lleva años al frente no solo como conductora, sino también como productora.

“La Hora Hola” lleva a los televidentes lo mejor de la moda, realeza, belleza y noticias del entretenimiento, siendo uno de los más importantes. En la ausencia de Oriana estuvieron sus compañeros Carlos Alejandro Sánchez Rodríguez e Irene Díaz.

“Feliz de estar de vuelta con ustedes en “La Hora Hola” por Hola TV”, escribió Pérez, en el clip. Un top rojo, pantalón negro y cola alta, fue parte del look de la conductora, que muestra que quedó en excelentes condiciones físicas tras el embarazo.

Una historia milagro

Fue en el año 2025 que Oriana y su esposo, Diego Mota, recibieron a los mellizos hembra y varón, tras un largo y difícil proceso. La belleza radicada en Estados Unidos, llamó a sus hijos “Baby Miracles”, como un verdadero milagro para sus vidas.

Tras años intentando la maternidad y varios procedimientos, Oriana recibió la bendición de la dulce espera, una noticia que compartió con enorme emoción con el público.

Oriana había enfrentado una lucha de cáncer que impactó años más tarde en el proceso, por lo que acudió a un especialista para que la ayudara.

“Mis BABY MIRACLES llegaron al mundo con 34 semanas y después de dos semanas en terapia intensiva finalmente los tenemos a los dos en casa gracias a Dios. Un momento inexplicable, mis hijos son perfectos”, notificó el año pasado.