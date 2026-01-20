Conductora venezolana casi es botada de un restaurante en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La presentadora, modelo y Miss Venezuela 2013 Migbelis Castellanos, relató en “Desiguales”, el delicado momento que vivió en un restaurante de Las Vegas, Nevada, donde estaba cenando con su hijo y su esposo Jason Unanue.

Mal momentos para Migbelis

La Nuestra Belleza Latina 2018, comentó que casi fue sacada del restaurante hace meses, por cambiar el pañal a su pequeño Caden.

“Casi me botan de un restaurante en Las Vegas porque le estaba cambiando el pañal de popó al bebé, tenía seis meses. Yo se lo estoy cambiando al ladito de mí en pleno restaurante. Pero yo estoy en mi mesa escondida en un sofá y cada quien está comiendo”, fue lo primera que expresó.

En lugar de asistir al baño, la zuliana prefirió cambiar al niño en plena mesa, sin imaginar lo que pasaría luego.

“Me iba a tomar mucho tiempo ir al baño, había fila para el baño, así que agarré a mi muchacho, me lo puse al lado y lo cambié. El mánager del lugar me dice: ‘Usted no puede hacer eso acá, aquí hay gente comiendo, esto es una sala para comer, tiene que irse al baño’”, comentó.

Una presentadora razonable

Para la modelo no fue una actitud de molestia o agresión por parte de establecimiento, sino de conciencia en que había gente alrededor a la cual debía respetar.

“Le dije: ‘Disculpe, tiene toda la razón’. Me falló el sentido común. Tenía toda la razón la mánager de regañarme”, indicó.

Aseveró que es importante respetar y saber reconocer cuando se comete un error, para así evitar malos entendidos en la calle.

Las compañeras de Castellano no dudaron en apoyarla, y a la vez comentar que se le debe dar más importancia a las madres de cambiar a sus pequeños en lugares cerrados.