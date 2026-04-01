Megan Fox enciende las redes sociales con candente sesión fotográfica

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Después de bloquear a su expareja Machine Gun Kelly de Instagram, Megan Fox publicó una candente sesión fotográfica bajo la dirección de la fotógrafa Cibelle Levi, responsable de sus últimas apariciones en atrevidas imágenes.

“Es doble placer engañar al engañador”, fue el mensaje que usó la actriz en la descripción del post que alcanza más 2 millones de reacciones.

El bloqueo al rapero llegó a penas semanas después de haber hecho pública unas sensuales fotos con poca ropa, donde comentó como coqueteo: “Entusiasmado tengo tu número de teléfono”.

Megan y MGK terminaron su relación después del nacimiento de su primer juntos. Este romance estuvo marcado por altibajos, entre idas y venidas.

Megan Fox / Cortesía Cibelle Levi

Megan Fox enciende las redes sociales

Vestida con una falda de cuadro diminuta y una camisa blanca ajustada a su figura, Megan Fox dejó ver su lado más atrevido con poses sugerentes, pero sin dejar ser profesionales.

Además, usó como accesorios lentes negros, medias y unos tacones trasparentes. La sesión fotográfica se desarrolló en una cama donde los elementos como cobijas desordenadas, cuadernos y almohadas adornaban la atmosfera de las fotos.

En la cajita de comentarios, sus fieles seguidores reaccionaron alabando su imagen sin perder su característica sensualidad.