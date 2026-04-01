Farándula

Megan Fox enciende las redes sociales con candente sesión fotográfica

La actriz bloqueó a su expareja después de coquetear con ella en un comentario de sus últimas imágenes fogosas

Por

Kleimar Reina
Martes, 31 de marzo de 2026 a las 09:41 pm
Megan Fox enciende las redes sociales con candente sesión fotográfica
Megan Fox / Cortesía Instagram meganfox / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Después de bloquear a su expareja Machine Gun Kelly de Instagram, Megan Fox publicó una candente sesión fotográfica bajo la dirección de la fotógrafa Cibelle Levi, responsable de sus últimas apariciones en atrevidas imágenes.

NOTAS RELACIONADAS

“Es doble placer engañar al engañador”, fue el mensaje que usó la actriz en la descripción del post que alcanza más 2 millones de reacciones.

El bloqueo al rapero llegó a penas semanas después de haber hecho pública unas sensuales fotos con poca ropa, donde comentó como coqueteo: “Entusiasmado tengo tu número de teléfono”.

Megan y MGK terminaron su relación después del nacimiento de su primer juntos. Este romance estuvo marcado por altibajos, entre idas y venidas.

Megan Fox / Cortesía Cibelle Levi

Megan Fox enciende las redes sociales

Vestida con una falda de cuadro diminuta y una camisa blanca ajustada a su figura, Megan Fox dejó ver su lado más atrevido con poses sugerentes, pero sin dejar ser profesionales.

Además, usó como accesorios lentes negros, medias y unos tacones trasparentes. La sesión fotográfica se desarrolló en una cama donde los elementos como cobijas desordenadas, cuadernos y almohadas adornaban la atmosfera de las fotos.

En la cajita de comentarios, sus fieles seguidores reaccionaron alabando su imagen sin perder su característica sensualidad.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo Lionel Messi Adolis Garcia JD Martinez
Martes 31 de Marzo de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?