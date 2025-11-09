¡Chicago se prepara! Así será la tormenta invernal que traerá nieve y frío intenso esta semana

Suscríbete a nuestros canales

El clima en Chicago dio un giro repentino con la llegada de una poderosa tormenta invernal que ha comenzado a cubrir la ciudad con intensas nevadas, y es que, los expertos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertaron que el fenómeno se extenderá durante las próximas horas, afectando especialmente las zonas cercanas al lago Michigan. Se espera una acumulación de nieve superior a una pulgada, lo que podría complicar el tránsito y las actividades cotidianas de los residentes.

La principal causa de esta tormenta invernal es el conocido “efecto lago”, un fenómeno que ocurre cuando el aire frío pasa sobre el lago Michigan y genera fuertes bandas de nieve. Este proceso meteorológico provocará una intensificación de las precipitaciones durante la noche del domingo y las primeras horas del lunes.

Según los especialistas, las nevadas podrían llegar a superar los cinco centímetros por hora, dificultando la visibilidad y haciendo peligroso el desplazamiento por las principales carreteras.

Las autoridades advierten que esta tormenta invernal podría generar serios problemas de movilidad debido a la acumulación de nieve y a las ráfagas de viento que superarán los 56 kilómetros por hora. El NWS insta a los habitantes a extremar precauciones, sobre todo en:

Puentes y pasos elevados, donde el hielo se forma rápidamente.

Calles y rutas sin mantenimiento invernal.

Horarios pico de tránsito, principalmente el lunes por la mañana.

Foto: EEUU Chicago condados de Kane, DeKalb y Cook nevada

Expertos indican que el amanecer del lunes podría traer consigo un panorama caótico para los conductores, las nevadas constantes y la escasa visibilidad convertirán muchas avenidas en verdaderos desafíos.

Los condados de Kane, DeKalb y Cook son los más afectados, y las autoridades locales ya activaron cuadrillas de emergencia para mantener despejadas las rutas más transitadas. Se prevé que el tránsito sea más lento de lo habitual, por lo que se recomienda revisar las condiciones antes de salir.