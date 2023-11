Festival de la Orquídea le dijo “No te vistas que no vas” al animador Gilberto Correa ¿Por qué?

Tras diez años de ausencia el sábado 11 de noviembre se llevó a cabo desde la Plaza de Toros el Festival de la Orquídea, un evento que por varios años le regalo a Venezuela alegrías, diversión y mucho entretenimiento por la cantidad de artistas nacionales e internacionales que se presentaron como Olga Tañón, Tito el Bambino, Rocía Dúrcal, Elvis Crespo, entre otros.

El increíble show fue conducido por diversos animadores del país como Daniel Sarcos, quién fue de nuevo fue el presentador del Festival como en los viejos tiempo, comenzando con un merecido homenaje a quien fue el primer animador del show, el fallecido Amador Bendayán.

Los seguidores del espectáculo a través de las redes sociales se preguntaban el por qué no estaba Gilberto Correa, que por muchos años fue presentador del Festival, a lo que este sin pelos en la lengua utilizó su cuenta personal de Instagram para expresar lo que realmente sucedió.

“Comunicado: para mis seguidores y amigos que me preguntaron por qué no estoy en la Orquídea. Simplemente porque no fui invitado formalmente ni por @Venevisión ni por la alcaldía del Zulia”, escribió el también expresentador de “Súper Sábado Sensacional”.

Los cibernautas no dudaron en expresaron su rechazo por no invitar a Correa que por muchos años le dio con su talento, profesionalismo y voz vida al festival.

En el show también estuvieron presentes Henys Silva junto a Nieves Soteldo y se llevó a cabo a partir de las 4:00 de la tarde su horario de siempre.