Así se vivió el regreso del Festival de La Orquídea a Maracaibo (+Videos)

Finalmente el día más esperado llegó y este sábado 11 de noviembre se celebró tras diez años de ausencia, el Festival de La Orquídea, el aclamado evento que por muchos años engalanó la televisión venezolana al recibir artistas nacionales e internacionales en la Plaza de Toros para premiarlos con la orquídea que el mismo público eligiera.

El show conducido por el gran Daniel Sarcos, otro regreso que el público aplaudió, comenzó haciéndole homenaje a quien fue el primer animador de este espectáculo, el fallecido Amador Bendayán, justamente un día de su cumpleaños. "¿Quién diría que 52 años después aquí estaría tu legado, Amador?", dijo la coanimadora Nieves Soteldo. Por su parte, Henrys Silva celebró que el día del cumpleaños de Bendayán haya sido elegido para el retorno de la fiesta zuliana.

La entrada de Daniel Sarcos no podía estar mejor sin la presencia del Ballet de Venevisión, que en honor al zuliano tuvo una puesta de escena impecable, y así darle paso al conductor, quien no cabía de la emoción. Después de no poder contener las lágrimas y no tener palabras durante varios minutos, Sarcos gritó: "¡Buenas, buenas tardes Maracaibo! Mis primeras palabras no pueden ser otras que gracias Maracaibo. Las verdaderas orquídeas viven dentro de ustedes".

En unísono, el público comenzó a gritarle: "¡Orquídea, orquídea!", en señal de admiración por su trabajo y por la emoción de tenerlo nuevamente en el país. "Una vez más, todas las miles de personas que están en esta plaza, volvamos a ver uno solo. No saben cuánto los he extrañado, no importa lo lejos que me lleve el avión que tome para ir a hacer mi trabajo, no importa las millas que tenga que recorrer, pero sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, puedo decirles que en este momento estoy justo a donde pertenezco", expresó.

El show iba avanzando y la música ya tenía que llegar, la lista musical de artistas nacionales era extensa. Neguito Borjas llegó con su gaita, mientras que Aran One, La Melodía Perfecta, Sixto Rein y Gustavo Elis amenizaron con el perreo que los caracteriza. Por su parte, Criollo's House puso a brincar a todo con la electrónica que le inyectó emoción a la Plaza de Toros. La cantante Karina llenó de romanticismo el lugar. Jonathan Moly y Juan Miguel trajeron el sabor latino que puso a rumbear a más de uno.

Representando a sus países, los extranjeros Don Fulano y Magic Juan trajeron el merengue que vistió de un ambiente tropical la Plaza de Toros de Maracaibo. Sin duda alguna, fueron unas presentaciones en las que reinaron el sabor, el picante criollo y la felicidad de un regreso inesperado pero muy anhelado por los venezolanos.

Aquí te dejamos la lista de ganadores sin orden específico:

Magic Juan - Orquídea de Doble Diamante

Criollo's House - Orquídea de Uranio

Karina - Orquídea de Uranio

Aran One - Orquídea de Doble Diamante

Gustavo Elis - Orquídea Doble de Diamante

Don Fulano - Orquídea Doble de Diamante

Jonathan Moly - Orquídea de Uranio

La Melodía Perfecta - Orquídea de Uranio

Sixto Rein - Orquídea de Uranio

Juan Miguel - Doble de Diamante