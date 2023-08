Hijo de Gilberto Correa se encuentra en Venezuela y explicó el porqué de su regreso tras varios años de ausencia

Carlos Enrique Correa Lares, el apuesto hijo del reconocido animador venezolano Gilberto Correa y la guapísima Raquel Lares, regresó al país, tras varios años fuera de él y se reunió con el periodista Román Lozinski para ofrecer una entrevista junto a su madre y revelar la razón por la cual está de regreso en su tierra natal.

Durante su conversación en el podcast “Improvisando”, Correa confesó que siente confusión sobre su retorno, pero, que ha descubierto que todo lo que engloba este país le pertenece y se siente en familia, motivo valioso para vivir en Venezuela nuevamente luego de haber residido en países como México, Panamá y Estados Unidos.

“Yo todos los domingos intento ir al Humboldt caminando y me pregunta un pana: ‘¿Por qué volviste?’ y yo le respondí: ‘Voltea, esta ciudad, esto es mío, yo pertenezco acá, yo pertenezco a esta montaña, a esta flor. O sea, me está respirando un aire que me vio crecer en la Clínica El Ávila, o sea encontré ese feeling”, relató.

“Ahorita las condiciones no es que estén completas, pero están ahí para devolverle a nuestra Venezuela lo que le debemos, que es ese compromiso”, agregó ‘Kike’, quien se dedica a instructor de Yoga en Caracas y también tiene su marca “PR Club”, dedicada a impulsar marcas, producir eventos, entre otras funciones de medios de comunicación.

A través de las redes sociales, no podemos negar que el caraqueño levanta pasiones con su tonificado cuerpo, además de tener un extenso público que siempre está atento a sus prácticas de Yoga y los consejos que ofrece acerca de la ejecución de esta técnica.