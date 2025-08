Clásico Mundial: ¿Salvador Pérez o José Altuve? Omar López confirmó la capitanía de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela quiere ganar su primer Clásico Mundial de Beisbol y la próxima oportunidad que tiene está cerca, a unos pocos meses cuando se desarrolle la edición 2026, que tendrá a Omar López como el encargado de dirigir al equipo para cumplir esta tarea.

El estratega venezolano, que trabaja para la organización de Astros de Houston en Grandes Ligas, ya tiene planificado cómo será ese reto, donde estará acompañado por un staff de lujo encabezado por Miguel Cabrera, quien estuvo como jugador en las cinco primeras ediciones del Clásico Mundial y ahora lo hará como entrenador.

Venezuela contará con mucha veteranía en su roster para 2026

La salida de Miguel Cabrera dejó abierto un espacio para que otros líderes asuman la capitanía de la Selección de Venezuela. Allí lucen nombres destacados, con amplia experiencia, como es el caso de José Altuve y Salvador Perez. Incluso se pensó en una co-capitanía, con los dos mandando en el dugout.

No obstante, Omar López no parece tener tantas dudas sobre ello y dejó en claro cuál va a ejercer ese rol en el próximo Clásico Mundial de Beisbol.

"Nosotros solicitamos como capitán de Venezuela Salvador Pérez. Queremos que sea nuestro capitán. Yo hablé con José Altuve y me dijo que el capitán era él. Pero no nos lo aprobaron oficialmente por parte de MLB", dijo Lopez.

Una participación condicionada para Salvador Perez

Luego añadió, que hay una serie de trámites que hay que hacer con Grandes Ligas para que "Salvy" pueda participar en el torneo, así como lo hizo Miguel Cabrera en 2023, haciéndolo con una participación condicionada.

"Es un proceso y lo vamos a lograr. He repetido muchas veces que Miguel Cabrera no cumplía con los criterios para estar en el Clásico Mundial de 2023 y estuvo en el roster. Siempre hay un mecanismo en el que se pueda llegar. Igualmente pueda suceder con Salvador, solo que no creo que sea el mismo caso"; comentó en unas declraciones concedidas al programa Teledeportes, de Televen.