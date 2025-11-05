Calendario Sudeban 2026: Conozca los días feriados y principales cierres bancarios del año

Suscríbete a nuestros canales

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) publicó el Calendario Bancario 2026, un documento que define las fechas en las que las entidades financieras del país suspenderán sus operaciones. Este cronograma incluye tanto feriados nacionales como religiosos y ofrece a los usuarios la posibilidad de planificar sus transacciones con tiempo.

El nuevo calendario comienza con el feriado de Año Nuevo, el jueves 1.º de enero, marcando el primer cierre bancario del año. En febrero, las entidades también detendrán sus actividades los días lunes 16 y martes 17, correspondientes a los tradicionales días de Carnaval. Mientras tanto, marzo incluirá un feriado por el Día de San José, previsto para el jueves 19.

Durante abril, los bancos permanecerán cerrados el jueves 2 y viernes 3, fechas que coinciden con la celebración de la Semana Santa, una de las más esperadas del año. Posteriormente, el viernes 1.º de mayo se celebrará el Día del Trabajador, que también figura como feriado nacional y bancario, afectando la atención en taquillas y agencias.

Feriados que generan puentes largos

Sudeban trasladará algunos feriados religiosos al día lunes, creando varios “puentes” que brindan tres días seguidos de descanso. Estas fechas son:

Lunes 12 de enero: Día de Reyes.

Lunes 18 de mayo: Ascensión del Señor.

Lunes 8 de junio: Corpus Christi.

Lunes 14 de septiembre: Virgen de Coromoto.

Lunes 14 de diciembre: Inmaculada Concepción.

El mes de diciembre concentrará los últimos feriados importantes, Sudeban estableció como no laborables la Nochebuena (jueves 24) y la Navidad (viernes 25), además del jueves 31 de diciembre, día en el que las instituciones financieras cerrarán sus operaciones por el cierre de ejercicio anual.

Foto: Sudeban

Días festivos sin impacto bancario

Algunas fechas tradicionales no generarán cierres adicionales, ya que coinciden con fines de semana. Entre ellas se encuentran: