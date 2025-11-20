¡Jubilados en alerta! Adelantan los primeros detalles de los aguinaldos a través de Patria

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno venezolano se encuentra afinando los últimos detalles para activar varios depósitos dirigidos a jubilados y pensionados, estas asignaciones incluirán los beneficios mensuales tradicionales y los aguinaldos de fin de año, los cuales serán distribuidos mediante el Sistema Patria y el IVSS.

Posibles pagos del 21 de noviembre en el Sistema Patria

Según los patrones observados en años anteriores, se estima que el Sistema Patria anunciará mañana 21 de noviembre la acreditación del Ingreso Contra la Guerra Económica. Estos anuncios suelen realizarse de forma escalonada para facilitar la distribución.

Las autoridades han reiterado que los depósitos se activan automáticamente, sin necesidad de gestores externos. Por ello, el Sistema Patria enfatiza que:

Ningún tercero puede desbloquear o entregar bonos.

No se deben compartir datos personales con desconocidos.

No existen “tramitadores” autorizados por redes sociales.

Recomendaciones para los usuarios de Patria

El sistema también sugiere mantener el perfil actualizado para garantizar la correcta asignación de beneficios. Entre los datos que deben verificarse destacan:

Correo electrónico y número telefónico.

Condición laboral registrada.

Además, recuerdan que desde la plataforma es posible pagar servicios esenciales como electricidad, agua o telecomunicaciones.

Foto: Sistema Patria

Depósitos del IVSS y aguinaldos pendientes

Además de los bonos de Patria, el IVSS también prepara el depósito de la pensión mensual correspondiente a noviembre, junto con el tercer pago del aguinaldo. Ambos montos se calcularán en función del salario mínimo y pueden variar según factores como la antigüedad del trabajador o condiciones específicas establecidas por el instituto.

Bonos entregados durante noviembre

La plataforma ya ha otorgado varios beneficios este mes, entre los que destacan:

Cultores Populares: 3.330 Bs.

Cuadrantes de Paz: 26.640 Bs.

Parto Humanizado: 4.680 Bs.

Lactancia Materna: 28.080 Bs.

Economía Familiar: 6.208 Bs.

Escolaridad: 3.276 Bs.

José Gregorio Hernández: 1.248,80 Bs.

Chamba Juvenil: 832,50 Bs.

Somos Venezuela: 260 Bs.