Minnie Hauk consigue su pase para la Breeders’ Cup F&M Turf

Hoy se lleva a cabo el segundo día del Festival de Ebor en York, circuito ubicado en Inglaterra en la cual la yegua Minnie Hauk continúa su ascenso hacia mejores lotes en Europa tras conseguir el triunfo esta mañana en el Yorkshire Oaks (Gr1) una carrera válida para Breeders’ Cup Challenge Series, “Si ganas, estás adentro” que otorgó un puesto para Breeders’ Cup Fillie & Mare Turf, a correrse en noviembre en el hipódromo de Del Mar.

Minnie Hauk gana su cuarto Oaks consecutivo

La cuarta carrera de la jornada de este jueves en el hipódromo de York, fue reservada para la Yorkshire Oaks (Gr1), con un valor de $750.000, en la cual la hija de Frankel, Minnie Hauk lució su poderío tras vencer por una margen no menos de dos largos sobre la tordilla Estrange, que la comprometió en los últimos 200 metros de carrera.

Minnie Hauk, que lució la monta de Ryan Moore, tuvo una buena salida. Durante la primera milla se mantuvo tercera en fila india mientras que Garden of Eden, marcaba el ritmo de carrera. Moore, espero los últimos 600 metros de carrera para emparejar a la puntera y pasar a dominar el compromiso esperando el remate de Estrange, pero sin eficaz remate, tuvo que conformarse con el segundo lugar.

Minnie Hauk, presentada por Aidan O’Brian, consiguió su cuarta Oaks consecutivo, Betfred Oaks (Gr1), Irish Oaks (Gr1), Cheshire Oaks (Listed) y ahora el Yorkshire Oaks (Gr1), con los colores de Mr. D Smith, Mrs, J Magnier, Mr M Tab. Minnie Hauk, dejó crono de 146”3 para la distancia de 2.400 metros en pista de grama.

De esta manera la hija de la yegua Multilingual por Dansili, se gana un puesto en la Breeders’ Cup Fillie & Mare Turf, gracias al programa de la Breeders’ Cup Challenge Series, “Si ganas, estás adentro” a correrse en noviembre en el hipódromo de Del Mar.