Luis Arráez ya es agente libre: ¿Cuánto costará el contrato de la 'Regadera'?

El estelar infielder venezolano Luis Arráez ingresó oficialmente, por primera vez, a la Agencia Libre de la MLB. El bateador zurdo podría ser una de las piezas más codiciadas del mercado, un hecho que no sorprende si recordamos que el jugador ha ganado tres títulos de bateo consecutivos en las últimas tres campañas ($2022, 2023, 2024$ con tres equipos diferentes).

No obstante, el sitio especializado Spotrac ha proyectado cómo podría ser su nuevo contrato.

Cinco años por...

De acuerdo con el portal, Luis Arráez, de 28 años (cumple 29 en la próxima temporada), proyecta un contrato de $70.5 millones por 5 temporadas, con un promedio de $14.1 millones por año.

Arráez, quien pasó el último año y medio en los Padres de San Diego (llegó vía cambio en mayo de 2024), lideró la Liga Nacional en hits con 181 en la temporada 2025 y terminó con una línea de .292/.327/.392 (Promedio de bateo/Porcentaje de embasado/Slugging), además de un OPS+ de 99 y 1.3 de rWAR.

El impacto de Arráez en el terreno de juego va más allá de las estadísticas. Su presencia en el vestuario, su mentalidad de contacto y su ética de trabajo son aspectos que los equipos valoran enormemente, especialmente en una era donde predominan los ponches y el poder (homeruns).

Si bien los Padres de San Diego aún no han manifestado sus intenciones públicamente sobre el futuro de su estelar primera base/segunda base, es evidente que perder a un jugador de su calibre sería un duro golpe para la organización. La "Regadera" representa un tipo de bateo cada vez más raro y valioso.