¡Final dramático! Javier Castellano derrochó clase para ganar un Stakes por $125.000

La jornada de este jueves 13 de noviembre, el hipódromo de Aqueduct, ubicado en Ozone Park, Nueva York, ofreció una cartelera de nueve competencias, la cual incluyó el Key Cents Stakes, valorado en $125.000 en distancia de una milla en pista de grama, en la cual el jinete venezolano Javier Castellano demostró sus habilidades en pista de grama y, en un final entre cuatro, se llevó el triunfo en esta competencia de alto valor en la jornada.

Aqueduct: Javier Castellano, entre dos, liquidó el Key Cents Stakes

La octava carrera de la cartelera de este jueves en Aqueduct, Nueva York, fue reservada para el Key Cents Stakes de $125.000, que atrajo a nueve hembras juveniles de dos años, en la cual el jinete venezolano Javier Castellano se llevó los honores con la potra She’s Country para el entrenador George Waver en un crono de y con un dividendo de $9.70 a ganador en la taquilla.

She’s Country, con el control en sus bridas de Castellano, se mantuvo expectante detrás de la velocidad desde la partida dentro de este grupo de hembras para esperar el momento preciso para hacer correr en firme en la recta final. Al promediar los últimos 100 metros, Castellano avanza con fuerza con She’s Country para alcanzar a Cosmic Candy Girl, que había dado cuenta de Boomington y Fancy Lights. En la final de foto, She’s Country pone diferencia de cabeza sobre Cosmic Candy Girl.

She’s Country es una juvenil de dos años, hija de Combatant en la yegua Luna Affair por Malibú Moon, que consigue su segunda victoria en tres presentaciones y primera en competencia tipo stakes. Esta linajuda corredora se vio con los colores de la sociedad West Point Thoroughbreds, Politano, James y LVD Racing.

Javier Castellano, además de este triunfo, también se quedó con la tercera carrera de la tarde con el ejemplar Joker On Fire para el entrenador Bruce Levine. Ahora queda con récord de 82 victorias en la temporada. Castellano, este viernes contará con seis montas adicionales que incluyen el Notebook Stakes de $125.000 con el ejemplar Funny Factor para el entrenador James Ryerson. El tiempo de la ganadora fue de 98.3.