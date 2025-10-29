LVBP: Este es el récord de Erick Leal con Leones cuando enfrenta al Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Llegó el juego que toda Venezuela estaba esperando desde que la temporada 2025-2026 de la LVBP subió su telón: Leones del Caracas vs Navegantes del Magallanes. Esta primera cita se desarrollará, a partir de las 7:00 pm, en el Estadio Monumental y tendrá como duelo de abridores a Erick Leal contra Zach Plesac.

Los Eternos Rivales de la pelota venezolana llegan a este compromiso con presentes totalmente opuestos. Y es que mientras los melenudos están peleando los primeros puestos de la tabla de posiciones, la Nave sigue intentado salir del sótano. Es por eso que ambos conjuntos contarán con sus mejores brazos para buscar esa primera victoria de la serie particular.

Erick Leal va por su primer triunfo contra Magallanes

Como muchos recordarán, Erick Leal llegó a los Leones del Caracas en la zafra anterior, procedente de los Navegantes del Magallanes en un cambio que sorprendió a muchos fanáticos. De ahí a que cada duelo que tenga el lanzador carabobeño contra su ex equipo siempre genera interés.

El lanzador derecho apenas cuenta con una apertura esta temporada, y fue ante los Tiburones de La Guaira el pasado 24 de octubre. En aquel entonces mantuvo el cero por espacio de 3.2 innings en los que toleró tres imparables, regaló una base por bolas y ponchó a cuatro bateadores.

Para esta segunda presentación, los Leones esperan que su abridor saque a relucir todo su talento y pueda repetir un desempeño impecable, tal como esa última frente a los escualos. Sin embargo, cuando se trata de enfrentar al Magallanes las cosas no suelen ser tan sencillas.

En las dos únicas presentaciones de Erick Leal contra los filibusteros, en la 2024-2025, siempre se fue sin decisión. Si bien fue castigado en el primer careo, para el segundo logró blanquearlos mientras estuvo sobre el montículo.

Números de Erick Leal contra Navegantes del Magallanes