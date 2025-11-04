MLB: Luis Robert Jr. continuará en Chicago y este será su salario en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Luis Robert Jr. continuará al menos un año más con los Medias Blancas de Chicago, luego del equipo ejerciera la opción para la temporada 2026 de Grandes Ligas. Pese a la lesiones, el jardinero cubano fue una pieza de mucha valía para este equipo en la última campaña.

El antillano de 28 años estando en plenitud de condiciones, es un pelotero extraordinario, incluso de los más electrizantes del beisbol, así que quedarse un año más en la "Ciudad de los Vientos" es una buena noticia, ya que con su talento, buscarán llegar lejos en el próximo año.

Este será el salario de Luis Robert Jr. en 2026

Según reportó Jesse Rogers, los Medias Blancas de Chicago confirmaron lo que se esperaba, que era ejercer la opción de $20 millones de dólares para mantener a Robert Jr. en 2026. La decisión muestra la confianza del equipo en su joven estrella, una de las pocas figuras destacadas durante la reconstrucción del club. Su mezcla de poder y velocidad lo ha convertido en una pieza esencial para el futuro de la franquicia.

Además de asegurar a uno de los jardineros más talentosos de la MLB, el movimiento refleja la intención de Chicago de seguir construyendo a su alrededor. Aunque las lesiones han frenado parte de su progreso, el cubano ha demostrado que, cuando está sano, tiene nivel de jugador franquicia. Con esta decisión, los White Sox dejan claro que su proyecto a largo plazo pasa por él.

En 2025, Luis Robert Jr. solo jugó 110 encuentros, donde pudo conectar 85 hits, entre ellos 12 dobles y 14 jonrones. Además, remolcó 53 carreras, anotó 52 y dejó promedio de .223.