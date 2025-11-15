Bezzecchi cierra la temporada con la pole del GP de la Comunidad Valenciana

Suscríbete a nuestros canales

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) consiguió una de las pole positions más reñidas de la temporada 2025 en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, tras marcar un gran tiempo de 1:28.809, el cual se convirtió en un nuevo récord histórico del circuito Ricardo Tormo.

Además, con este resultado Bezzecchi logró su quinta pole position en la temporada, misma cantidad que tiene en la categoría MotoGP.

La sesión de clasificación (Q2) fue extremadamente ajustada, con una diferencia mínima de tan solo 0.096 segundos separando a los cinco primeros pilotos. La primera fila de la parrilla la completaron, detrás de Bezzecchi, el español Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) en segunda posición, quedando a solo 26 milésimas de la pole, y su compatriota Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) en tercera, a 44 milésimas.

La lucha por la cabeza continuó en la segunda fila, con un Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team) se situó en cuarta posición, mientras que el rookie Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) cerró el Top 5.



Ambos pilotos (Fernández y Acosta) también quedaron a menos de una décima de segundo del tiempo de Bezzecchi, lo que subraya la increíble competitividad de la Q2, donde los 12 primeros clasificados quedaron comprimidos en tan solo medio segundo.

Mientras que el excampeón del mundo, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) partirá desde la sexta plaza para cerrar las dos primeras filas de salida.

La mala suerte de Bagnaia

Pilotos importantes como Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), quien sufrió un problema técnico en su moto durante la Q1, y Jorge Martín (Aprilia Racing), no pudieron superar el corte y saldrán desde la quinta fila en adelante.

La expectación es máxima para el Tissot Sprint de MotoGP™ que se celebrará este sábado, prometiendo una carrera emocionante dada la extrema igualdad de tiempos en la clasificación.

Grilla de salida para la sprint y el Gran Premio