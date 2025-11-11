Figura de magallanes cambia de equipo en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Por primera vez en casi una década, este pelotero de los Navagantes del Magallanes en la LVBP jugará con un nuevo equipo en Estados Unidos. Se trata de Eliezer Alfonzo Jr., quien dejó los Tigres de Detroit tras ocho temporadas en el sistema de Ligas Menores.

El receptor criollo de 26 años acordó contrato con los Dodgers de Los Ángeles para la temporada 2026, donde buscará mostrar todas sus capcidades en busca de ese ascenso esperado a la Gran Carpa, recordando que el nivel más alto que ha jugado es Triple-A.

Nueva experiencia para el hijo de "El Matatán"

Alfonzo Jr. continuará su carrera en una nueva organización tras firmar un contrato de liga menor con los Dodgers, según informó el periodista Jon Heyman del New York Post. El venezolano buscará aprovechar esta oportunidad para abrirse paso en un sistema reconocido por desarrollar talento joven y competitivo.

Cabe destacar que, este pelotero nacido en Barcelona, estado Anzoátegui inició su camino profesional en 2016 con los Tigres de Detroit, franquicia con la que permaneció durante ocho temporadas en las Ligas Menores. Este año alcanzó el nivel Triple A, el escalón más alto antes de las Grandes Ligas. Tras quedar como agente libre el pasado 6 de noviembre, el jugador encontró rápidamente un nuevo destino para seguir persiguiendo su sueño de llegar al mejor beisbol del mundo.

De por vida en Ligas Menores, Eliezer Alfonzo Jr. es un pelotero que registra 537 hits, entre ellos 84 dobles, tres triples y 31 jonrones. Además, acumula 266 carreras remolcadas, 248 anotadas y una línea ofensiva de .281/.341/.718, todo esto en 532 encuentros jugados.