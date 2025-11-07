MLB: Los Dodgers cierran un capítulo: Gonsolin, una víctima de las lesiones en el montículo

Suscríbete a nuestros canales

A principios de noviembre, luego de haber concluido la temporada con otro título de Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles comenzaron a realizar una estricta limpieza de su bullpen y roster de 40 hombres, de cara a la próxima campaña.

Este jueves, la organización anunció la designación para asignación (DFA) del lanzador derecho Tony Gonsolin, poniendo fin a su etapa de seis años con la franquicia, marcada por grandes éxitos y serios problemas de salud en el brazo. La decisión se tomó para liberar un valioso espacio en el roster y dar cabida a nuevos talentos.

Trayectoria y el peso de las lesiones

Gonsolin, de 31 años, fue una selección de novena ronda en el draft de 2016. Rápidamente, se convirtió en una pieza clave del futuro de los Dodgers. En 2020, terminó cuarto en la votación del Novato del Año de la Liga Nacional tras ayudar a Los Ángeles a ganar la Serie Mundial de ese año como swingman.

Su mejor temporada llegó en 2022, cuando fue nombrado All-Star de la Liga Nacional. En ese año memorable, Gonsolin registró una marca de 16-1 con una dominante efectividad de 2.14 y un WHIP de 0.87 en 24 aperturas, consolidándose como uno de los abridores más eficientes del béisbol.

Sin embargo, su prometedora carrera se descarriló debido a una racha de lesiones en el brazo. Tras pasar tiempo en la lista de lesionados por problemas en el antebrazo en 2022 y 2023, la situación escaló en el último año. Gonsolin fue limitado a solo siete aperturas la temporada pasada antes de someterse a una cirugía de refuerzo interno y reparación del flexor en el codo derecho en agosto de 2025.

Esta operación lo dejó fuera de acción por el resto de 2025 y se espera que le impida lanzar gran parte de la temporada 2026, una realidad que hizo insostenible su permanencia en el roster de 40.

Implicaciones del movimiento en el roster

Al ser designado para asignación, Gonsolin tiene diez días para ser canjeado, reclamado en waivers por otro equipo; no obstante, tendrá que mantenerse en la lista de 40 hombres de su nuevo equipo, ya que no le quedan opciones de ligas menores.

El impacto económico también es un factor. Gonsolin está proyectado por MLB Trade Rumors para ganar aproximadamente $5.4 millones en 2026, su último año de elegibilidad para el arbitraje. Al removerlo, los Dodgers evitan este compromiso salarial con un jugador que, con suerte, estará listo para regresar al montículo en la recta final de la temporada.

El jugador de 31 años se marcha con un récord de por vida en Grandes Ligas de 37 victorias y 13 derrotas, una efectividad de 3.34, 387 ponches y un WHIP de 1.15 en 86 apariciones (78 aperturas).