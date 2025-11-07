El 'cerebro' de Moneyball deja la NFL y regresa a MLB para rescatar a los Rockies

Suscríbete a nuestros canales

Los Rockies de Colorado buscan pasar la página tras la desastrosa temporada 2026 de la MLB, la cual concluyó con el peor registro de su historia: 43 victorias y 119 derrotas, quedando fuera de los playoffs por séptima campaña consecutiva.

El conjunto del estado de Denver ha comenzado a realizar movimientos drásticos en sus oficinas, con el objetivo de revertir urgentemente esta situación. En este sentido, han oficializado la contratación de Paul DePodesta como su nuevo Presidente de Operaciones de Béisbol (President of Baseball Operations), reemplazando a Bill Schmidt.

El regreso de un pionero analítico

DePodesta, conocido por su enfoque en la sabermetría y por ser una figura clave, aunque bajo un personaje ficticio, en el libro y la película Moneyball, regresa al béisbol después de casi una década en la NFL.

De acuerdo con periodistas de The Athletic como Ken Rosenthal, Zac Jackson y Brittany Ghiroli, Colorado tenía en la mira a otros ejecutivos destacados, como el subgerente general de los Arizona Diamondbacks, Amiel Sawdaye, y el subgerente general de los Cleveland Guardians, Matt Forman, antes de optar por DePodesta.

Su trayectoria previa en la MLB incluye haber sido gerente general de los Dodgers de Los Ángeles de 2004 a 2005. Más tarde, también fue el único ejecutivo en ganar títulos divisionales con cinco organizaciones distintas (Mets, Padres, Atléticos, Dodgers e Indios/Guardianes), destacando su habilidad analítica en distintos entornos.

Su primera gran decisión con los Rockies será la de elegir a un nuevo manager, tras el despido de Bud Black a principios de la temporada 2026. La franquicia necesita un cambio radical, especialmente para encontrar la forma de convertir el Coors Field en una ventaja competitiva, ya que su registro como locales fue de 24-56 en 2026.

La era Browns

DePodesta pasó las últimas diez temporadas con los Cleveland Browns de la NFL como Director de Estrategia (Chief Strategy Officer). Aunque no tomaba decisiones directas de scouting y roster como un gerente general tradicional, su función era optimizar todos los procesos de toma de decisiones de la organización a través del análisis de datos.

Durante su gestión, los Browns registraron un récord de 57-101-1 (incluidos playoffs), un periodo que incluyó una temporada de 0-16 en 2017 y dos apariciones en postemporada (2020 y 2023).

DePodesta formó parte del equipo de liderazgo de los Browns durante el polémico traspaso del quarterback Deshaun Watson en marzo de 2022, un movimiento que posteriormente resultó en un contrato totalmente garantizado por valor de 230 millones de dólares.