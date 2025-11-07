MLB: Donald Trump indulta a leyenda de los Mets que estuvo involucrado en evasión fiscal

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó un indulto oficial al exjugador de Grandes Ligas Darryl Strawberry, quien había sido condenado en 1995 por cargos de evasión fiscal. La Casa Blanca confirmó que la decisión se basó en la transformación personal del extoletero, quien ha mantenido la sobriedad durante más de diez años y se ha convertido al cristianismo, mostrando un compromiso sostenido con su rehabilitación y servicio comunitario.

“El presidente Trump ha aprobado el perdón para Darryl Strawberry, tres veces campeón de la Serie Mundial y ocho veces All-Star de la MLB”, confirmó un funcionario de la Casa Blanca este viernes.

Una carrera brillante marcada por la controversia

Strawberry fue una figura icónica en los años 80 y principios de los 90, especialmente con los Mets de Nueva York. Fue elegido ocho veces al Juego de Estrellas, ganó el premio al Novato del Año de la Liga Nacional en 1983 y acumuló 335 cuadrangulares, 1.000 carreras impulsadas y 221 bases robadas en 17 temporadas. Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por problemas legales y adicciones que afectaron su imagen pública.

La Casa Blanca destacó que Strawberry ha dedicado los últimos años a ayudar a jóvenes en riesgo y a compartir su testimonio de superación.