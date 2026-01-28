El peso del primer juego: Así han definido las estadísticas al campeón de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La gran final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) encendió sus luces este martes en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz, con un enfrentamiento de alto voltaje entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui.

El primer duelo de la serie quedó en manos del conjunto filibustero, que supo capitalizar los parpadeos del pitcheo oriental para tomar una ventaja temprana desde el mismo primer episodio. Con este triunfo, Magallanes pica adelante en una serie que promete emociones fuertes. El segundo choque de esta final se llevará a cabo este miércoles, con transmisión nacional a través de la pantalla de Meridiano Televisión.

El mito del primer juego: ¿Ganar el inicio asegura el trofeo?

Históricamente, los aficionados suelen pensar que el equipo que golpea primero tiene el camino despejado hacia el campeonato. Sin embargo, los registros recientes de la LVBP cuentan una historia de resiliencia y remontadas.

Si analizamos las últimas cinco series finales, la estadística es reveladora: en cuatro de ellas, el equipo que terminó alzando el trofeo fue el mismo que ganó el compromiso inaugural. No obstante, existe una excepción notable que mantiene viva la esperanza de "La Tribu".

Un recuento de las últimas batallas

Para entender las probabilidades, es necesario mirar hacia atrás y ver cómo se han resuelto los campeonatos más recientes:

Temporada 2020-2021: Caribes de Anzoátegui mostró una superioridad absoluta al barrer a los Cardenales de Lara en apenas cuatro compromisos, reafirmando que un buen inicio puede ser demoledor.

Temporada 2021-2022: Aquí ocurrió la excepción. Caribes ganó el primer cotejo ante los Navegantes del Magallanes, pero la "Nave Turca" supo navegar contra la corriente para remontar y coronarse en una épica serie de siete juegos.

Temporada 2022-2023: Los eternos rivales de la capital, Leones del Caracas, se midieron a los Tiburones de La Guaira. Los melenudos ganaron los dos primeros, sufrieron el empate de la serie, pero finalmente sellaron su título número 21 en seis encuentros.

Temporada 2023-2024: Los Tiburones de La Guaira cobraron su revancha histórica. Dominaron la final ante Cardenales de Lara en cinco juegos, un impulso que luego los llevaría a conquistar también la Serie del Caribe.

Temporada 2024-2025: En la edición más reciente, los Cardenales de Lara regresaron a la gloria al derrotar a los Bravos de Margarita en una serie que se extendió hasta los seis compromisos.

El panorama para Magallanes y Caribes

Aunque el 80% de los últimos campeones comenzaron ganando, Caribes de Anzoátegui sabe lo que es estar en ambos lados de la moneda. Magallanes, por su parte, intentará mantener la presión para no repetir el escenario de hace cuatro años, cuando tuvo que venir de atrás.

La moneda está en el aire, y aunque el pitcheo oriental falló en el arranque, la ofensiva de Puerto La Cruz es conocida por su capacidad de respuesta en el "Chico" Carrasquel.