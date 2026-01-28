MLB: Tres latinos dominan el Top 10 de mejores jardineros izquierdos

Suscríbete a nuestros canales

La temporada invernal está llegando a su fin para darle paso al 2026 de Grandes Ligas. Una de las cosas más esperadas por los fanáticos son los rankings que presenta MLB antes del comienzo de la campaña. En esa ocasión el top 10 de jardineros izquierdos, está dominado por jugadores latinos.

Jarren Durán (México), Yordan Álvarez (Cuba) y Jackson Chourio (Venezuela) son los latinos que están presente en el ranking jardineros izquierdos. El mexicano lidera el top 10 gracias a un desempeño superlativo ofensiva y defensivamente con métricas avanzadas que lo colocan como el mejor para 2026.

Álvarez es 7mo, gracias a su poderosa ofensiva y mucho tiempo de juego, luego de un 2025 en baja por lesión. La sorpresa es Chourio que aparece como 9no en la clasificación luego de su segunda temporada en la MLB, su desempeño que no hará sino crecer en 2026.

Boston Red Sox se cuela en el top 10 de jardineros izquierdos del 2026

Medias Rojas de Boston ha crecido a lo largo de los últimos años en Grandes Ligas. El equipo aspira a cosas importantes en 2026 y para muestra, aparecen liderando el ranking de jardineros izquierdos en 2026. Jarren Durán y Roman Anthony aparecen como primera y segundo en la lista.

Durán y Anthony tendrán la tarea de turnarse en el jardín izquierdo para la temporada. Esto, siempre y cuando el mexicano no termine siendo moneda de cambio para terminar de ajustar el roster del Opening Day 2026. Red Sox cuenta con jardinero de un gran nivel y cotizados por el resto de la liga.

Proyección de Jarren Durán y Roman Anthony para 2026

Jarren Durán y Roman Anthony proyectan números (Baseball-Reference) importantes para no perder su lugar en el lineup. Será tarea de Alex Cora colocar al pelotero en la mejor posición. En ese contexto, ambos tendrán mucho tiempo de juego y oportunidades para explotar su potencial.

Proyección de Durán:

- 560 turnos, 82 anotadas, 151 hits, 39 dobles, 9 triples, 16 jonrones, 70 impulsadas, 24 bases robadas, 50 boletos, 142 ponches, .270 promedio, .335 OBP, .457 SLG, .793 OPS

Proyección de Anthony:

- 305 turnos, 52 anotadas, 86 hits, 19 dobles, 1 triples, 11 jonrones, 40 impulsadas, 6 bases robadas, 41 boletos, 84 ponches, .282 promedio, .374 OBP, .459 SLG, .833 OPS