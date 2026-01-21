Omar Vizquel envía sus agradecimientos a Gigantes de Rivas con emotivo mensaje

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de beisbol en Nicaragua cerró por todo lo alto. Y es que luego de siete emocionantes y reñidos juegos, los Leones de León se impusieron en la gran final a Gigantes de Rivas, equipo que estuvo muy bien dirigido por Omar Vizquel.

Vizquel, cerca de la gloria con Gigantes

Para ese último duelo, los melenudos fueron capaces de descifrar el pitcheo del elenco de Rivas para coronarse campeones. De esa manera dejaron al exgrandeliga venezolano sin la oportunidad de retornar a Venezuela para disputar la Serie de las Américas, ya que Nicaragua es uno de los equipos participantes.

Luego de pasar el trago amargo de la derrota, Omar Vizquel publicó un video en su cuenta de Instagram para agradecer a Gigantes de Rivas por la confianza que le dieron de asumir el mando del grupo en la temporada 2025-2026.

"Quiero darle las gracias a cada uno de los integrantes del equipo, de su directiva, por la oportunidad que me dieron de estar a cargo y ser el líder de Gigantes de Rivas", señaló.

Cabe recordar que, más allá de tratarse de su campaña debut en el beisbol nicaragüense, el venezolano sacó lo mejor de sus peloteros al punto generar comentarios positivos por la competitividad del equipo. Sin embargo, el objetivo principal se le escapó en el último juego de la temporada.

"Me voy triste porque no cumplí el objetivo, pero así es el beisbol. En cualquier deporte, el juego siete puede ser la diferencia en una jugada, en un pitcheo, en un out. Felicitaciones también a Leones de León, que jugaron fuerte y no se rindieron nunca igual que nosotros", finalizó Omar Vizquel.